An der Kurzen Straße in Stederdorf hat es in einem Zweifamilienhaus gebrannt. Nach Informationen der Feuerwehr breitete sich das Feuer über das Treppenhaus nach oben aus.

Brand in einem Zweifamilienhaus in Stederdorf

Einen Brand gab es am Donnerstag in einem Zweifamilienhaus an der Kurzen Straße in Stederdorf.

Die Feuerwehr wurde um 12.40 Uhr alarmiert, „da war von weitem schon die Rauchsäule zu sehen“, sagte Timm Wiesemann, Pressesprecher der Feuerwehr. Der Treppenraum stand in Flammen, das Feuer breitete sich ins Obergeschoss und weiter ins Dach aus.

Der Wintergarten in der oberen Etage ist ausgebrannt. Foto: Bettina Stenftenagel

Fünf Personen hatten das Haus rechtzeitig verlassen, so die Info der Nachbarn an die Feuerwehrleute. „Wir haben aber dennoch noch mal alles abgesucht“, so Wiesemann.

Einsatz der Drehleiter

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand innen, aber auch von außen, über die Drehleiter. „Die Treppe zum Dach war schon durchgebrannt“, so Wiesemann. Damit der Rauch abziehen kann, wurde das Dach geöffnet.

Der Wintergarten in oberen Etage ist völlig ausgebrannt, alle Räume des Hauses sind nicht mehr bewohnbar.

Diverse Freiwillige Feuerwehren vor Ort

Im Einsatz waren Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Stederdorf, Peine-Kernort, Essinghausen, Duttenstedt und Woltorf. „Die Wehren unterstützen sich tagsüber gegenseitig – bei Bränden am Tag, da sind viele Einsatzkräfte noch zur Arbeit“, erklärt der Pressesprecher. Im Einsatz waren auch Rettungsdienst und Polizei.

Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer kam, dieser Frage werden nun die Brandermittler der Kriminalpolizei nachgehen.