29-jähriger Peiner nimmt Amphetamine und fährt Auto

Einen Wiederholungstäter zog die Polizei Peine am Freitag aus dem Verkehr. Er saß unter Drogeneinfluss am Steuer.

Gegen 13.30 Uhr kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben am Freitag in Stederdorf in der Spenglerstraße einen 29-jährigen Peiner, der dort mit seinem PKW Ford fuhr. „Während der Kontrolle stellten die Beamten eine mögliche Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer fest. Dieser Verdacht wurde durch einen Urintest erhärtet“, so die Polizei.

Der Mann habe schließlich eingeräumt, vor Fahrtantritt Amphetamin konsumiert zu haben. Ihm wurde deswegen im Peiner Klinikum eine Blutprobe entnommen.

„Einen Führerschein konnte er den Beamten nicht vorlegen, da er diesen bereits wegen gleich gelagerter Delikte verloren hatte“, so die Polizei weiter.

Der Peiner wird sich nun wegen diverser Straftaten strafrechtlich verantworten müssen.

red