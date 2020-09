Autofahrer kümmert sich nicht um verletzte Peinerin

Telgte. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf der Hannoverschen Heerstraße. Die Frau kam ins Peiner Klinikum.

Ohne auf dem nachfolgenden Verkehr zu achten, stieg laut Polizei am Samstag, 12. September, kurz nach 16 Uhr eine 50-jährige Peinerin als Mitfahrerin aus einem am rechten Fahrbahnrand der Hannoverschen Heerstraße haltenden Auto aus. Ein Mann sei mit seinem Fahrzeug an dem haltenden Opel vorbeigefahren und habe die Frau mit dem rechten Außenspiegel erfasst. Sie sei gestürzt, habe Knochenbrüche erlitten und sei ins Klinikum Peine gebracht worden.

Mann macht keine weiteren Angaben

Der Fahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. „Aufmerksame Zeugen merken sich das Kennzeichen des Flüchtenden und alarmieren die Polizei“, so der Bericht weiter. Diese habe den Mann nur kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er habe eingeräumt, an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein, habe aber zunächst keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht.

Führerschein zunächst beschlagnahmt

„Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hildesheim und einer Bereitschaftsrichterin wird der Führerschein des Mannes zunächst beschlagnahmt“ schreibt die Polizei. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung sei anhängig. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990.

red