Über den Brand eines Altkleidercontainers im Horstweg in Peine wurden am Sonntag um 7.30 Uhr Feuerwehr und Polizei informiert. Der Container wurde durch das Feuer zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Zeugen wenden sich an die Polizei in Peine, (05171) 9990.

