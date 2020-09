Peiner wird im Streit durch Messerstich schwer verletzt

Ein 20-jähriger Peiner ist von einem Messerstich verletzt worden. Am Montagabend kam es laut Polizei in der Straße Am Bauhof zwischen ihm und einem 18-Jährigen zu verbalen Streitigkeiten. Daraufhin zog der 18-Jährige ein Messer und stach dem 20-Jährigen damit in den Oberkörper. Dieser wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der mutmaßliche Täter schnell ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

