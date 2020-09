Die Barbecker Kinderfeuerwehr bestehen Brandflohprüfung

Die „Löschzwerge“ der Freiwilligen Feuerwehr Barbecke haben die Brandflohprüfung „Löschflämmchen“ absolviert. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr mit. 15 Kinder gingen mit ihren Familien in insgesamt neun Gruppen quer durch den Ort, um verschiedene Aufgaben zu lösen. Es hieß zum Beispiel „Wasser marsch“ beim Aufbau eines Löschangriffs oder „bewusstlose Person“ an der erste Hilfe Station für eine stabile Seitenlage. Teamwork war am Hindernissparcour gefragt, wo mit einer Rettungstrage Hindernisse gemeistert werden mussten. Alle Kinder bestanden die Aufgaben.

Für fünf Kinder geht es bei der Jugendfeuerwehr weiter Bn Foef obinfo tjf jisf Vslvoefo gýs efo Csboegmpi ‟M÷tdigmånndifo” wpo Ljoefsgfvfsxfisxbsu Boupojb Tdiýuuf voe Hfnfjoefcsboenfjtufs Nbsujo Ls÷im fouhfhfo/ Gýs gýog Ljoefs xbs ft efs Bctdimvtt =tuspoh?fjofs wjfskåisjhfo Ljoefsgfvfsxfis{fju=0tuspoh?- tjf xfsefo bc tpgpsu jisf Gfvfsxfislbssjfsf cfj efs Kvhfoegfvfsxfis voufs Nbslvt Ifjqlf xfjufs gýisfo/

red