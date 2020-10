Peiner Klinikum feiert Übernahme durch Kreis und Stadt

Aufbruchstimmung am Peiner Krankenhaus: Am heutigen Donnerstag haben der Landkreis und die Stadt Peine das Klinikum von der AKH-Gruppe (Celle) übernommen. Für 200 der exakt 659 Beschäftigten der Peiner Einrichtung und den Offiziellen ein Anlass zur Feierstunde bei Sonnenschein – auch das Fernsehen berichtet.

Für die Krankenhaus-Betriebsratsvorsitzende Christine Leckelt ist die Übernahme des fast 50 Jahre alten Hauses durch die gemeinnützige „Klinikum Peine GmbH“ mit dem Landkreis und der Stadt als Gesellschafter ein Grund zur Freude: Sie sieht dies als „Belohnung“ für die Beschäftigten an und spricht von einer Befreiung aus der bisherigen Insolvenz des Krankenhauses.

„Das Krankenhaus befindet sich auf dem Weg der Genesung“

Landrat Franz Einhaus will die Euphorie nicht dämpfen und beginnt für das Klinikum mit einem „Willkommen in der kommunalen Familie“: Allerdings spricht der Verwaltungschef auch von einem „sehr schwierigen, hoch komplexen Schritt“, vor allem, wenn ein Krankenhaus in einem Insolvenzverfahren übernommen werde. Die Einrichtung befinde sich aber „auf dem Weg der Genesung“. 30 Millionen Euro stellen Landkreis, Stadt und die Kreisgemeinden in den ersten Jahren (bis 2024) bereit für das Krankenhaus – das ist laut Einhaus eine gute Basis. Er sei hoffnungsfroh, dass die richtigen Weichen gestellt werden könnten – beispielsweise die Führungspositionen gut zu besetzen seien. Sogar von einem Neubau des Krankenhauses ist die Rede. Immerhin: Mit Dr. Christian Maaß (Leitender Oberarzt ab November), Osman Tatli (Katheter-Sprechstunden im Peiner Krankenhaus) und Laszlo Halmagyi (kommissarischer Ärztlicher Leiter der Kardiologie) sind schon Namen bekannt. Einhaus kündigt eine Bestandsaufnahme für das Klinikum an, denn „das Gebäude und die technischen Begebenheiten können nicht so bleiben“ – so müssten die Operationsräume saniert werden.

Für Peines Bürgermeister Klaus Saemann ist es unvorstellbar, dass „Peine als Mittelzentrum ohne Klinikum dasteht“. Bei den Krankenhaus-Beschäftigen gebe es nun aber eine „hohe Erwartungshaltung“; Saemann sei aber zuversichtlich, „gemeinsam die schwierigen Zeiten zu bewältigen“. Wolfgang Jitschin, Geschäftsführer der Einrichtung, sieht die Aufgabe des Peiner Hauses darin, die „medizinische Versorgung für die Bevölkerung zu sicherzustellen“. Der Braunschweiger weiter: „Wenn wir vernünftig vorgehen, werden wir erfolgreich sein.“ Ursprünglich hatte der Klinikum 650 Betten, inzwischen sind es rund 250: Es hat 14.000 Patienten im Jahr und 70.000 Notfallaktivitäten. Am Montag, 5. Oktober, stellt Axel Burgdorf, Ex-Betriebsratsvorsitzender des Peiner Klinikums, die Berichterstattung auf seiner Webseite www.wirfuerdasklinikumpeine.de für diese Einrichtung ein.

