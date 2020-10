Zum drohenden Abriss des Vereinsheims des Peiner Polizeihundesportvereins (PHSV) schreibt Norbert Troska aus Peine:

„Peine ist eine Klüngelstadt. Wer etwas erreichen will muss in einer der Schützenvereine sein. Von Hundebesitzern wird gern die Hundesteuer genommen, es gibt aber keine ausgewiesene Freilauffläche in der Stadt, obwohl das gemäß Tierschutz erforderlich wäre, da in der Stadt die Leinenpflicht besteht.

Da kann man ja als Stadtverwaltung auch einen Verein platt machen, in dem ehrenamtlich gemeinnützige Arbeit geleistet wird. Schön, dass sich die Herren Gemba, Belte und Döring für den Verein stark machen und deutlich sagen, dass die Verwaltung umzusetzen hat, was der Rat der Stadt beschließt. Aber vielleicht will die Verwaltung auch nur von der Geldverschwendung und dem Desaster Hertha-Peters-Brücke ablenken. Es wird höchste Zeit, dass in Peine mal ein neuer frischer Wind in der Verwaltung und Politik weht. Mal sehen, wann das Ordnungsamt vor meiner Tür steht, um mich zu gängeln.“