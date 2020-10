Peiner Schüler besuchen Mobile Polizei-Wache

Die Schüler der Bodenstedt-/Wilhelmschule in Peine hatte viele Fragen an die Polizisten, die seit einigen Wochen in der Mobilen Wache auf dem Friedrich-Ebert-Platz ihren Dienst tun.

Neugierige Blicke in den Polizei-Container auf dem Friedrich-Ebert-Platz. „Was macht ihr hier eigentlich?“, „Was passiert mit einem Dieb?“, Was für Waffen habt ihr?“ – Die Schüler der Bodenstedt-/Wilhelmschule (Bowi) in Peine hatte viele Fragen an die Polizisten, die seit einigen Wochen in der Mobilen Wache auf dem Friedrich-Ebert-Platz ihren Dienst tun. Hans-Hinrich Ahrens, Sachbearbeiter Verkehrsprävention bei der Peiner Polizei, hatte die Schüler der 5. bis 7. Klassen eingeladen, um für die Arbeit der Polizei zu werben, berichtet Marion Kothe, Lehrerin an der Bowi-Schule.

Gemeinsam mit Anne Goder, der Koordinatorin für die Mobile Wache, informierte er auch über die Aufgaben im Polizei-Container. Natürlich wollten die Mädchen und Jungen zuerst einmal wissen, warum die Polizisten überhaupt am Friedrich-Ebert-Platz sind. Dazu erklärte Ahrens: „Weil sich hier einige Menschen nicht immer an die Regeln halten.“ Wichtiges Thema war immer wieder die Ausrüstung der Polizisten. Hier ließen es sich die Beamten nicht nehmen, ihre „Ganzkörperschutzausstattung“ samt schusssicherer Weste zu zeigen und anzuziehen. Besonders interessierten sich die Schüler für die Waffen der Polizei. Viele wollten die Pistolen auch gerne einmal anfassen, aber das geht nicht, denn „die Waffen sind gefährlich und geladen“, sagte Ahrens. Oft wollten die Schüler auch wissen, was der schlimmste Einsatz für die Polizisten war. Hier berichteten die Beamten von schrecklichen Unfällen mit Kindern und Ahrens wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass Kinder bis 12 Jahren oder 1,50 Metern Körpergröße auf dem Kindersitz sitzen müssen, damit sie im Auto sicher sind. Weiter interessierten sich die Schüler für die Polizisten, die auf Pferden in Peine unterwegs sind, und für die Polizeihunde. Viele Fragen betrafen aber auch die Ausbildung und die Berufsmöglichkeiten. Als Abschluss und Höhepunkt des Besuchs durften die Schüler einen Blick in den Container werfen. Hier erklärte Ahrens den Computer-Arbeitsplatz der Polizisten und zeigte die Schutzwand, hinter der Menschen durchsucht werden können.