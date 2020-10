Die Freiwillige Feuerwehr Eixe hat ein neues Einsatzfahrzeug bekommen. Bürgermeister Klaus Saemann hat es an Ortsbrandmeister Heiko Kulhawy übergeben.

Die Ortsfeuerwehr Eixe ist eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung und verfügt nun über ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) als Ersatz für das fast 30 Jahre alte TSF-Einsatzfahrzeug, berichtet Petra Neumann, Pressesprecherin der Stadt Peine.

Das neue Fahrzeug enthält neben der Grundausstattung weitere Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel einen Stromerzeuger oder zusätzliches Beleuchtungsmaterial. Zudem ist in dem Fahrzeug ein 600 Liter Wassertank integriert. Das TSF-W ist so konzipiert, dass sich die Einsatzkräfte im Bedarfsfall bereits während der Einsatzfahrt mit schwerem Atemschutz ausrüsten können. „Diese Möglichkeit stellt einen enormen Zeitgewinn im Einsatzgeschehen dar“, so Petra Neumann.

Der Aufbau erfolgte von der Firma Ziegler auf einem Iveco-Daily Fahrgestell. Die Beschaffungskosten für das Fahrzeug inklusive Beladung betragen rund 170.000 Euro.