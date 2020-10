Über einen „besonderen Männerkreis“ sowie bekannte Geschäftsleute in der Stadt Peine berichtet Uwe Neubauer in seiner neuen Folge der „Eule“:

„In Peine hat es damals einen besonderen Männerkreis gegeben. Alle beteiligten Herren wirkten damals in der Stadt im öffentlichen Leben. Der Treffpunkt dieser Stammtischrunde war stets im Schützenhaus zur abendlichen Stunde. Diese ,Gleichinteressierten’ hatten viel ,Dialogfreude’ und ,Zuhörerpläsier’, und das alles bei einem frisch gezapften Bier.

Von der Buchhandlung Curt Rother war dabei damals der Chef und Inhaber Erich Rother. Von der Bärenapotheke, im Umgang mit der Kundschaft stets ,robust, doch fein’, war dabei Erich Woldt, das Peiner ,Apotheker-Urgestein’. Auch die Ärzteschaft war vertreten in der frohen Runde – Dr. Forth und Dr. Kuntze waren mit dabei in so mancher Stunde. Auch genoss in diesem Kreis so manche ,Geselligkeitsmomente’ der Speditionskaufmann und Chef der Firma Fritz Bente. Von der Peiner Traditions-Weingroßhandlung nahm regelmäßig an diesem Kreise teil Herbert Euling.

Wer unterstützte jahrelang in dieser Gruppe den Zusammenhalt? Horst Raschke, damals ein sehr bekannter Peiner Rechtsanwalt. Auch die Kreissparkasse war vertreten mit einem Herrn mit viel Humor: Für Hermann Spandau hatte der Stammtischkreis stets ein ,offenes Ohr’. Und natürlich war damals bei der ,Honorationen-Erzählerei’ der Peiner Fuhrmann Erich Mundstock dabei. Auch Gerhard Trau von der Peiner Wäscherei Wrede war dabei und natürlich Peter Härke von der Härke-Brauerei. Manfred Herrgesell von der Kreissparkasse Peine gehörte in diesen Kreis zu jener Zeit und unterstrich mit Wort und Witz seine honorige Zugehörigkeit.

In den vielen Jahren der Existenz dieser edlen Stammtischrunde saß so mancher Peiner „Promibürger“ dort vom frogelaunten „regionalen Heimatbunde“. Wichtig ist, dass – egal in welchen Zeitraumdaten – die Namen dieser nicht in Vergessenheit geraten.“

Ein Blick in die Geschäftswelt der Vergangenheit

„Ganz wichtig ist, dass auf ,Peiner Heimaterden’ die vielen, vielen Personen nicht vergessen werden, die in der Vergangenheit vor vielen Jahren als Peiner Bürger in unserer Stadt berufstätig waren. In der Bahnhofstraße war die Firma Peiner Auto viele Jahr, der Inhaber dieses Autohauses – Hans-Hermann Weitling – war. In der Service-Abteilung waren die Herren Kopp und Zobel, und im Autoverkauf wirkte viele Jahre der Herr Vogel. Beim Autohaus Gebrüder Schmidt waren Wolfgang und Werner Schmidt: In der Verwaltung in der Echternstraße saßen an einem Flecke die Herren Kretschmer, Zingel und Heinz Brennecke. Bei Baustoffhandel Brandes, damals noch in der Hopfenstraße, waren Heinz Hagedorn, Peter Reichert und Eckard Tatz vor Jahren. Auch Heinz Steugk, Burkhard Scherneck, Kurz Thiel und Burkhard Winkler hielten den Baustoffe-Verkauf stabil. Viele Jahre hielten Paul Lemke und Gerd Meyer über Geräte und Hof die ,Wacht’, und jahrelang hatte Gustav Baum für Brandes Beton gemacht.

In der Härke-Brauerei wirkten unter dem Motto ,Hopfen und Malz – Gott erhalt’s’ die Herren Voss und Elligsen, Gerd Diekmann, Winfried Pakusa und Werner Schmalz. Im Lehmkuhlenweg in der Firma Straßenbau-Schaare war der Geschäftsführer Herr Knorr viele Jahre. In der Bahnhofstraße kurz hinter der Schranke war an verantwortlicher Stelle Otto Hornbostel bei Firma Hanke. Auf dem Rosenhagen stopfte bei den Peiner Bauern mit dem Landhandel eine große Nische die Firma Louis Vorlop mit dem Chef Herr Ziesche. In der ehemaligen Druckerei Rother waren als Fachpersonal wichtig die Herren Springmann, Lüben, Borsum und Otto Söchtig. In der Stederdorfer Straße bei Firma Volheye und Struve war als Chef Herr Struve sehr viele Jahr. Beim Autohaus Fiat-Schröder in den Bleicherwiesen konnte Robert Tronnier seine Tätigkeit als Chef genießen.“