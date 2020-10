Die Ausstellungsreihe „Offene Ateliers“ im Kunstraum der „Peiner Künstler im Peiner Land“ (KIP) in der Peiner Fußgängerzone geht in die dritte Ausstellungswoche. Sabine Effenberger und Gregor Giesecke stellen von Montag, 5. Oktober, bis Samstag, 10. Oktober, ihre Werke aus.

Sabine Effenberger zeigt Acrylbilder in kleinen und großen Formaten. Ihre Themen variieren: „Es ist immer eine Stimmungssache, was und wie ich male. In diesem Jahr haben mich die Seerosen von Monet beschäftigt. Aber auch die Sehnsucht nach dem Meer, weil es mit dem Urlaub noch nicht geklappt hat“, sagt sie. So seien viele Meereswellen entstanden. Neuerdings beschäftigt sie sich mit kleinen Linoldrucken, die sie jetzt erstmals zeigt und die anschließend auch im Kulturzimmer von Hannah Springer zu erwerben sind.

Mit ganz anderen Materialien arbeitet Gregor Giesecke. Er schafft Skulpturen aus unterschiedlichen Steinen: Sandstein, Diabas, Alabaster und seinem Lieblingsstein Marmor. Er mag das Licht, das sich darin fängt und die kristalline Struktur. „Von Puder- bis Würfelzucker ist alles drin. Und der Stein leistet Widerstand und lehrt Geduld.“ Er schafft teils abstrakte Skulpturen, aber auch Torsi. Und ein wenig augenzwinkernd tanzende Eisbären. „Eines haben seine Werke aber alle gemeinsam: sie verlocken dazu, an ihren sanften Rundungen entlang zu streichen“, heißt es in der Einladung der KIP.

Der Kunstraum ist Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr geöffnet und es ist immer einer der Künstler im Kunstraum, dem ehemaligen Brillengeschäft Wichmann.