Ein 33-jähriger ist am Dienstag mit einem Betonpumpenfahrzeug in Ilsede auf der Eichstraße in Richtung Ölsburg gefahren. Hierbei ist er mit der offensichtlich ausgefahrenen Pumpanlage gegen den Auslieger einer Ampel am Bahnübergang der Kreuzung Eichstraße/Mühlengrund gefahren. Das teilt die Polizei mit.

Der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro

Die Ampel wurde hierbei beschädigt. Die Summe des entstandenen Schadens beträgt mindestens 10.000 Euro.

red