Die Band „Oldies – but Goldies“ spielt am Sonntag, 18. Oktober, 16 Uhr, in den Räumen der Tischlerei Löper im Grubenweg 2 bis 4 in Lengede. Das teilt der Kulturverein Lengede mit.

Das Motto der vier Musiker ist „Mucken hält jung“. Schon seit sie jung sind spielen sie in jeweils verschiedenen Formationen Mundharmonika. Vor mehr als 50 Jahren haben sie musikalisch zusammengefunden. Sie haben Folklore, Schlager und Oldies im Programm Unter anderem traten sie schon gemeinsam mit Wolfgang Sauer, Charly Neumann, Eberhard Kohrs und Roberto Blancos Schwester Antonia auf. Ihr Repertoire reicht dabei von Oldies über Schlager und Folklore bis zu Swing. Die Band ist weit gereist Auftritte hatten sie schon bei diversen internationalen Mundharmonika-Festivals von Rotterdam bis Klingental und vor dem damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder bei der Weihnachtsfeier der Niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover. Auch bei den Hildesheimer Marktplatz Musiktagen und im St. Blasius-Dom in Braunschweig waren sie schon zu hören. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung unter (05344) 7255 ist jedoch zwingend erforderlich. Die Besucherzahl ist begrenzt auf 40 Personen.

red