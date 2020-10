In Wipshausen gibt es einen Ersatz.

Sophiental. Aufgrund von Bauarbeiten werden Haltestellen in Wipshausen und Sophiental vorübergehend nicht befahren.

Bushaltestellen in Wipshausen und Sophiental fallen weg

Aufgrund von Bauarbeiten in Wendeburg kommt es von Montag, 12. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 25. Oktober, zu Änderungen auf den Linien 512 und 566. Die Haltestellen Kirche und Spannweg in Sophiental können während der Arbeiten nicht bedient werden, teilt die Peiner Verkehrsgesellschaft mit.

Auch in Wipshausen kommt es zu Einschränkungen

Wegen Bauarbeiten in der Braunschweiger Straße in Wipshausen kann ab Montag, 12. Oktober, bis Bauende die Haltestelle Steinweg in Wipshausen der Linie 509 nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle Rathausring.

red