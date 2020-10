Und wieder trifft die Schützengilde das Grüne Band von Peine

Die Stadt Peine ohne Freischießen – eigentlich undenkbar, aber in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie die 423. Auflage des großen Heimatfestes vereitelt. Aber trotzdem – in Peine ist immer Freischießen, und so haben die sieben Peiner Freischießen-Korporationen auch in dieser Saison den traditionellen Schießwettbewerb um das Grüne Band der Stadt Peine absolviert. Nach Abschluss des siebten und letzten Durchgangs nahm Bürgerschaffer Thomas Weitling nun in Anwesenheit der verantwortlichen Vorsitzenden der Schießabteilungen und weiterer Schützen die Siegerehrung vor.

Wettbewerbssieger ist die Schützengilde (3836 Teiler), und es folgen das Corps der Bürgersöhne (4904 Teiler), das Neue Bürger-Corps (4912), MTV Vater Jahn Peine (5503), der Peiner Walzwerker Verein (5690), das Bürger-Jäger-Corps (5784 Teiler) und TSV Bildung (6107). Das Grüne Band der Stadt Peine geht damit erneut an die Schützengilde. Die offizielle Übergabe der Auszeichnung soll bei der Eröffnung des nächsten Freischießens durch den Bürgermeister nachgeholt werden. Dieser Wettbewerb für die Korporationen wurde 1953/1954 auf Initiative des Corps der Bürgersöhne ins Leben gerufen. Er dient zur Pflege der Kameradschaft. Die die Schützengilde ist mit 27 Siegen (mit 2020) bisheriger Rekordgewinner seit 1954 vor dem Peiner Walzwerker Verein (13), MTV Vater Jahn (12), dem Bürger-Jäger-Corps (8), dem Corps der Bürgersöhne (6), TSV Bildung (2) und dem Neuen Bürger-Corps (1). Weitling dankte auch im Namen seines Schafferkollegen Hans-Peter Männer den Verantwortlichen für die Organisation der sieben Schießabende. Gleichzeitig forderte er dazu auf, sich Gedanken zu machen, wie der Schießwettbewerb 2020/2021 unter Corona-Bedingungen absolvieren werden kann. Weitling: „Neben den sportlichen Leistungen sollte auch die Möglichkeit des persönlichen Treffens und Austausches gewährleistet sein. Eine besondere Herausforderung in einer besonderen Zeit.“ Beim siebten Durchgang waren folgende Schützen besonders erfolgreich: Michael Janzen vom Neuen Bürger-Corps wurde mit einem 264-Teiler Schütze des Abends vor Gerwin Gohla (Schützengilde; 486 Teiler), Tobias Keye (Peiner Walzwerker Verein; 533), Thomas Klingenberg (Corps der Bürgersöhne; 558), Christian Knop (ebenfalls Bürgersöhne; 559) und Sven Sander (Peiner Walzwerker Verein; 635). Die Mannschaftswertung im Einzelnen: Corps der Bürgersöhne 1117 Teiler, Peiner Walzwerker Verein (1168), Schützengilde (1210), Neues Bürger-Corps (1221), Bürger-Jäger-Corps (1733), TSV Bildung (1773), MTV Vater Jahn Peine (1860). .