„Versuchter Totschlag“ in Peine – 18-Jähriger in U-Haft

Die Tat passierte am Abend des Montags, 28. September, gegen 20.50 Uhr auf der Straße „Am Bauhof“ in Peine: Ein 18 und ein 20 Jahre alter Mann waren in Streit geraten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 18-Jährige ein Messer gezogen und es seinem Kontrahenten in den Oberkörper gestochen haben.

„Der 20-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden“, teilte Polizeisprecherin Stephanie Schmidt am Donnerstag in einem Nachtrag mit. Wegen der Schwere der Tat werde gegen den 18-Jährigen mittlerweile wegen versuchten Totschlags ermittelt. Schmidt: „Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.“ Zunächst hatte die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Bisher wurde eine Tat erst bei einem Todesfall als Totschlag oder Mord bewertet. Angesichts vieler Messerattacken halten Experten diese Einstufung aber für falsch. Ein gezielter Messerstich müsse generell als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft werden. „Es ist purer Zufall, ob nach einem Messerstich jemand tot ist oder nicht“, so die Polizeigewerkschaft. Bei der Bluttat Ende September in Peine hatten Zeugen die Polizei verständigt. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Opfer ins Krankenhaus. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Täter, wie berichtet, schnell ermittelt werden. Der Hintergrund des Streits und das Motiv des Messerstechers sind nach bisherigem Ermittlungsstand noch unklar.