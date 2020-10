Immer wieder: Kriminelle wollen Bürger in Peine austricksen

Bei Anruf Panik: Trickbetrüger versetzen am Telefon gezielt Senioren mit Horrorgeschichten über angebliche Verbrecher in ihrer Umgebung oder mit vermeintlichen Notfällen in Angst und Schrecken oder Besorgnis.

Peine. An einem Tag: versuchter Enkeltrickbetrug in Ilsede, Trickdiebstahl in Vöhrum – die Polizei in Peine warnt.

Die Polizei Peine warnt aus aktuellen Anlässen erneut eindringlich vor Trickdiebstahl und Trickbetrug. Es komme auch im Peiner Land immer wieder zu solchen kriminellen Vorfällen, bei denen Täter versuchen, unter einem Vorwand in Wohnungen oder Häuser zu gelangen. In kürzester Zeit gelingt es den Kriminellen in vielen Fällen, Bargeld oder Schmuck zu entwenden.

Ein Taxifahrer schöpft Verdacht und ruft die Polizei

Wie die Polizei am Samstag meldete, kam es am Freitag im Bereich der Gemeinde Ilsede zu einem versuchten Enkeltrickbetrug: Demnach wurde eine 59 Jahre alte Frau mit einem Telefonanruf überrascht, die Täter gaben sich als Angehörige aus – und sie benötigten dringend Geld. Die Frau ließ sich offenbar überzeugen und wollte per Taxi zur Geldübergabe fahren. Der aufmerksame Taxifahrer, der die Frau zu Hause abholte, schöpfte aber Verdacht und informierte die Polizei. Somit ist der Ilsederin am Ende kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Trickbetrüger bemerkten entlarvt zu sein. Denn weitere Telefonanrufe bei der 59-Jährigen gab es demnach nicht. Die Höhe der geforderten Geldsumme nannte die Polizei nicht.

Der Vorwand: Wasserrohrbruch untersuchen

Weitere Fälle spielten sich, ebenfalls am Freitag, in Vöhrum ab – und dort gelang es dem Trickbetrüger auch, Beute zu machen. Nach Angaben der Polizei klingelte der Täter zwischen 15.30 und 15.45 Uhr im Bereich der Straße Am Anger an einer Wohnungstür. Der Unbekannte gab vor, einen Wasserrohrbruch untersuchen zu müssen. Er wurde eingelassen und ließ bei der Gelegenheit Schmuck mitgehen.

Bei einer Nachbarin versuchte es der Betrüger offenbar ebenfalls unter dem gleichen Vorwand. Dort aber blieb es laut Polizei bei einem Diebstahlsversuch.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden: (05171) 9990.