„50.000 Euro-Gewinn“ – Peinerin fällt auf Trickbetrug herein

„Sie haben 50.000 Euro gewonnen!“ Das hat die Frau aus Schwicheldt sicher gern gehört, als sie am Donnerstag einen Telefonanruf entgegen nahm – und wurde das Opfer eines Trickbetruges.

Betrüger verlangt vorab 1000 Euro Notar-Gebühr

Denn um an den angeblichen hohen Geldgewinn zu kommen, sollte sie zunächst selbst Geld zahlen. Wie die Peiner Polizei zu dem Fall am Sonntag berichtete, wurde die Frau von dem Betrüger am Telefon aufgefordert, eine Notar-Gebühr in Höhe von 1000 Euro zu entrichten.

Die Frau ließ sich zunächst offenbar überzeugen. Sie erwarb Google-play-Karten im Wert von 500 Euro und übermittelte die Codes per Internet und Telefon. Dann wurde die Frau laut Polizei aber doch misstrauisch und übermittelte den Code für die weiteren 500 Euro nicht, sondern verständigte die Polizei.

Trickbetrügereien und Trickdiebstähle häufen sich

In der jüngsten Vergangenheit haben sich Trickbetrügereien gehäuft. Die Polizei warnt und rät zu mehr Wachsamkeit:

Immer wieder- Kriminelle wollen Bürger in Peine austricksen