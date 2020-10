Lengende. Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Unbekannte brechen in Wohnhaus in Lengede ein

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Landshuter Straße in Lengede eingebrochen, so die Polizei. Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus.

Die Täter stahlen diverse Schmuckstücke

Hier wurden die Zimmer durchsucht und Schmuckstücke gestohlen. Zur Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

red