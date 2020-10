Sie prägen – und das schon seit Jahren/Jahrzehnten – ihre jeweilige Schule, doch nun steht ein Generationenwechsel an: Gemeint sind die Leiterinnen von vier Schulen im Landkreis Peine.

Bereits stattgefunden hat dieser Generationenwechsel in der Vechelder Realschule – wobei der wichtigste Name in dem Zusammenhang immer noch nicht feststeht: Ende Januar ist die Schulleiterin Claudia Rühmann aus Braunschweig mit 65 Jahren in Pension gegangen – ihre Nachfolge sollte eigentlich schon längst geklärt sein. Corona-bedingt ist es laut Landesschulbehörde allerdings zu Verzögerungen gekommen. Bianca Trogisch, Pressesprecherin dieser Behörde, sagt zum jetzigen Zeitplan: „Wir hoffen auf eine Stellenbesetzung zum Schulhalbjahreswechsel – also zum 1. Februar 2021.“ Sollte das nicht klappen, werde die Besetzung sicherlich zum neuen Schuljahr kommen – also zum 1. August 2021. Laut Bianca Trogisch gibt es mehrere Bewerber: Nach den Herbstferien (ab 26. Oktober) werde das Bewerbungsverfahren unter anderem mit einer Unterrichtsbewertung weitergehen. Bis diese Personalentscheidung gefallen ist, bilden Sascha Hermes (Schulleiter) und Miriam Ellerbrock (stellvertretende Schulleiterin) weiterhin die kommissarische Schulleitung. Die Vechelder Realschule hat rund 30 Lehrer und etwa 400 Schüler.

Leiterin des Ilseder Gymnasiums wird Anfang 2021 pensioniert

Im Gymnasium Groß Ilsede verabschiedet sich kreisweit eine der dienstältesten Schulleitungen demnächst in den Ruhestand: Im nächsten Jahr geht die Direktorin Elke Heinzel mit dann 63 Jahren am 31. Januar in Pension. „Die Stelle wird zum 1. Februar nachbesetzt“, kündigt Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher des Landes-Kultusministeriums, einen nahtlosen Übergang an. Da das Besetzungsverfahren noch laufe, könne er allerdings noch keine Nachfolge benennen. Elke Heinzel, seit Februar 2004 Schulleiterin und Nachfolgerin von Heinz Möller, wohnt in der Gemeinde Ilsede.

Direktorin des Silberkampgymnasiums geht in Ruhestand

Auch Ulrike Bock, Leiterin des Peiner Gymnasiums am Silberkamp, geht ebenfalls im kommenden Jahr am 31. Januar mit 63 Jahren in den Ruhestand. Hier gilt gleiches wie beim Ilseder Gymnasium: Auch diese Stelle wird Schubert zufolge bereits zum 1. Februar wiederbesetzt. „Das Besetzungsverfahren läuft noch“, setzt der Sprecher hinzu – daher könne er auch hierzu noch keinen Namen veröffentlichen. Ulrike Bock ist seit 1. August 2009 Direktorin des Silberkampgymnasiums, zuvor war die Peinerin stellvertretende Schulleiterin des Vechelder Gymnasiums. Am „Silberkamp“ hat sie 1976 ihr Abitur abgelegt, als Schulleiterin ist sie dort Nachfolgerin von Günter Hesse.

Verlassen hat die Schulleiterin Antje Stein die Grundschule Oberg: Die Bewohnerin der Gemeinde Vechelde ist nun als Sonderpädagogin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lengede und an der Pestalozzischule Peine (Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache) tätig. „Die Stelle in Oberg ist öffentlich ausgeschrieben“, berichtet Bianca Trogisch. Spätestens im nächsten Jahr zum 1. August solle der Posten wieder besetzt sein. Zurzeit übernimmt Alexander Heike, Rektor der einzügigen Grundschule in Groß Lafferde, die kommissarische Leitung in Oberg. Antje Stein (46) hat die Grundschule Oberg fast zwölf Jahre geleitet.

Seit 1998 hat Christine Kindler-Schöe die Leitung der Astrid-Lindgren-Schule (Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung) in Groß Ilsede inne: Deren Pensionierung steht Bianca Trogisch zufolge regulär am 31. Januar 2022 an.

