Streit in Edemissen: 30-Jähriger droht mit seinem Hund

Bei einem Streit zwischen zwei Männern auf offener Straße in Edemissen soll der eine seinem Kontrahenten am Ende angedroht haben, seinen Hund auf ihn zu hetzen. Und Polizeibeamten sollen auch noch beschimpft worden sein. Der Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 8. Februar, gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Wöhrbergweg in Edemissen zugetragen hat, beschäftigt bis heute die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war ein 30-Jähriger aus Edemissen auf dem Parkplatz aus bislang unbekannten Gründen mit einem anderen Mann in Streit geraten sein. Dabei soll er dem Unbekannten damit gedroht haben, seinen Hund auf ihn zu hetzen. Der Unbekannte soll daraufhin in einen schwarzen VW Kombi gestiegen und davongefahren sein.

Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden dem Polizeibericht von Dienstag zufolge von dem 30-Jährigen lautstark beschimpft und beleidigt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Edemissen ein.

Die Polizei in Edemissen bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere den unbekannten Autofahrer, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: (05176) 976480.