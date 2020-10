Polizei bittet um Hinweise zu falschen Handwerkern in Peine

Ein aufmerksamer Nachbar hat die Polizei am Mittwoch um 11 Uhr darüber informiert, dass bei seiner Nachbarin in der Kernstadt drei unbekannte männliche Personen geklingelt haben und sie eine dieser Personen in ihr Haus gelassen hat. Das berichtet die Polizei.

In einem unbeobachteten Moment gelangte der zweite Täter ins Haus

Ein Täter täuschte der 84-jährigen Peinerin vor, dass die Wasserqualität dringend überprüft werden müsse, da es in der letzten Woche zur Verunreinigung des Trinkwassers in Peine kam. Die Seniorin glaubte ihm und ließ ihn in ihre Wohnung. In einem unbeobachteten Moment gelang es auch einem zweiten Täter in die Wohnung zu gelangen. Dem Auftauchen des Nachbarn ist es vermutlich zu verdanken, dass nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Personen ein, konnte diese leider aber nicht antreffen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die erste Person ist um die 1,90 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Der zweite Täter ist um die 1,80 Meter groß, kräftig, hat ebenfalls kurze dunkle Haare und trug eine Tasche mit sich. Der dritte Unbekannte, auch mit kurzen dunklen Haaren, ist trug einen hellen Kapuzenpullover mit einer Jacke darüber, welche viele aufgesetzte Taschen hatte. Ansonsten war er dunkel gekleidet. Zeugen, die im Bereich der Kernstadt auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei, (05171) 9990, in Verbindung zu setzen.

