Rundgang durch eine Halle mit den Ausmaßen eines Fußballplatzes: Auf einer Fläche von 8250 Quadratmetern startete Internetriese Amazon zu Monatsbeginn seinen Betrieb im neuen Verteilzentrum im Gewerbegebiet Lengede-Broistedt an der Maria-Agnesi-Straße.

Von dem Verteilzentrum aus – eines von derzeit 42 in 15 deutschen Bundesländer – bedient der Onlinehändler die sogenannte letzte Meile, also den Weg zum Kunden. Konkret: Vom neuen Standort Broistedt aus beliefert Amazon Logistics über zwölf regionale und unabhängige Lieferpartner die Empfänger in mehreren Postleitzahlbereichen um Peine – im Raum Braunschweig ebenso wie Hannover.

Die Halle verlassen täglich rund 20.000 Pakete und Päckchen – in Spitzenzeiten bis zu 40.000 –, von Hand und mit Hilfe von Technik sortiert und gescannt. Die Halle in Broistedt ist kein Lager oder Zwischenpuffer, sondern ein Verteilzentrum, betont André Luetgeharm, der für den norddeutschen Raum zuständige Regionaldirektor des Online-Versandhändlers.

Überall Laufbänder, endlose Regalreihen, zig Rollcontainer, gestapelte Verpackungstaschen und -säcke. Mitarbeiter laufen durch die Gänge, mit am Handgelenk befestigten Scannern registrieren sie Pakete, ordnen sie Regalfächern und Transporttaschen zu. Ein kurzer Scan, schon geht es weiter zum nächsten Rollcontainer.

Die Logistik scheint auf den ersten Blick ein Hexenwerk zu sein. „Ist sie aber nicht“, versichert Luetgeharm. „In den Sortiertaschen bündeln wir zum Beispiel 15 bis 20 Päckchen.“ Die sogenannte Versackung spare dem Fahrer enorm Zeit, denn in den Sortiertaschen befinden sich nur Päckchen für einen Häuserblock, eine Straße oder ein kleines Dorf.

Computer plant die Lieferrouten für Amazon-Auslieferung

Amazon nutze darüber hinaus eine eigene intelligente Routenplanung, um den Lieferverkehr zu steuern, verdeutlicht Luetgeharm. Sobald die Pakete aus einem der Sortierzentren dem Broistedter Verteilzentrum zugeordnet sind, beginnen dort Algorithmen mit der Planung der Lieferroute.

André Luetgeharm, Amazon-Regionaldirektor und zuständig für alle Verteilzentren im gesamten norddeutschen Bereich, zeigt die 8250 Quadratmeter große Halle in Broistedt. Foto: Jörg Kleinert

Anhand dieser Berechnungen stellen die Beschäftigten die Touren zusammen – eine zeitraubende Arbeit, die sich früher der Fahrer machen musste. „Die beste Route ist die, die wir nicht fahren müssen“, sagt der Regionaldirektor, „das spart Auslieferfahrzeuge, Zeit und Kapazitäten.“ Um die für Kosten und Kilometer möglichst günstigste Route zu bestimmen, betrachten die Systeme eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich der aktuellen Verkehrslage.

125 Mitarbeiter sind derzeit in Broistedt im Drei-Schicht-Betrieb beschäftigt. Es können, so Luetgeharm, aber durchaus mehr werden. Allein das bevorstehende Weihnachtsgeschäft werde an dem noch jungen Standort wohl für Rekord-Auslieferzahlen sorgen. Derzeit verlassen täglich rund 450 Fahrzeuge das Gelände. „Das passiert in Wellen, um den normalen Berufspendelverkehr möglichst wenig zu stören“, sagt Jannik Janßen, der die Broistedter Amazon-Station in der Aufbauphase betreut hat. Demnächst übernimmt diesen Job der Braunschweiger Ingo Beckmann, der derzeit eingearbeitet wird.

Amazon will noch 50 E-Fahrzeuge für Broistedt anschaffen

Der US-Konzern will nicht nur am Standort Broistedt nachhaltig wirtschaften. „Ziel von Amazon ist, bis 2040 zu 100 Prozent CO 2 -neutral zu arbeiten“, verdeutlicht Janßen. Kurzfristig soll das Thema Nachhaltigkeit im Fuhrpark sichtbar werden. Bis zum Jahresende sollen für die Flotte (rund 450 Fahrzeuge) noch 50 Elektro-Fahrzeuge angeschafft werden. Geladen werden die an Stationen in nebenstehenden Parkhaus. „Unser Ziel ist eine hohe E-Mobilität“, betont Janßen.

Ein Blick in die 8250 Quadratmeter große Halle des neuen Amazon-Verteilzentrum in Broistedt in der Gemeinde Lengede. Foto: Jörg Kleinert

Lengedes Bürgermeisterin Wegener: Viele Arbeitsplätze geschaffen

Lengedes Gemeindebürgermeisterin Maren Wegener freut sich über den gelungenen Start des Internethändlers. „Positiv ist, dass wir viele Arbeitsplätze schaffen konnten, und zwar auch solche, für die nicht unbedingt Facharbeiterqualitäten gefordert sind.“