Peiner schreibt Eröffnungslied des Ökumenischen Kirchentages

Auch wenn derzeit nicht feststeht, wie der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt stattfinden kann, laufen die Planungen für die Veranstaltung im Mai bereits auf Hochtouren. Bereits erschienen ist das Liederbuch mit dem Titel „Sichtweisen“. Der Auftakt-Song des Buchs unter der Nummer eins zum Kirchentagsmotto „Schaut hin“ stammt aus der Feder des gebürtigen Peiners Lothar Veit und des „Pop-Kantors“ Peter Hamburger aus Kassel.

„Ich habe in den Strophen versucht, die Fragen, die dieses ,Speisungswunder´ aufwirft, etwas allgemeiner zu fassen und nicht die Geschichte nachzuerzählen“, sagt Lothar Veit. „Ich befasse mich auch nicht damit, ob die Geschichte historisch passiert oder irgendwie rational zu erklären ist, sondern versuche der tieferen Wahrheit nachzuspüren: dass nämlich das Wort Gottes dem Menschen Speise sein und satt machen kann. Ich zitiere an der Stelle aus Matthäus 4: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht“, umreißt Veit, der aktuell in Elternzeit ist, seine Intention.

Um die Produktion des Songs mit Band und Chor sowie den Videodreh hat sich Peter Hamburger gekümmert. Dabei war die Auswahl nicht leicht: Bei der Liederwerkstatt des Kirchentages im Januar ist der Liedtext insgesamt fünfmal vertont worden. „Nun bin ich sehr gespannt, wie es mit dem Lied weitergeht. Der Kirchentag hat ja dazu aufgerufen, eigene Versionen aufzunehmen und einzuschicken. Und dann soll es natürlich auch in Frankfurt kräftig gesungen werden – wobei noch kein Mensch weiß, wie das unter Corona-Bedingungen aussehen wird“, meint Veit.

Der Journalist und Liedermacher studierte Literaturwissenschaft, Linguistik und Politikwissenschaft in Braunschweig und Hannover. Er arbeitete ab 1993 für Zeitungen, Zeitschriften und TV-Redaktionen in verschiedenen Städten. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Loccum. Seit 1995 gehört Veit der Textautoren- und Komponistengruppe TAKT an. Mehrere seiner Texte und Lieder finden sich in Kirchentags-Liederheften, Beiheften zum Evangelischen Gesangbuch und anderen Veröffentlichungen. „Meine erste Veröffentlichung in einem Kirchentagsliederheft war im Jahr 2005 für den Kirchentag in Hannover. Seitdem durfte ich an jeder Liederwerkstatt teilnehmen, anfangs auf direkte Einladung vom Kirchentag, später nach einem offenen Bewerbungsverfahren“, erinnert sich der Liedermacher.

Auf der Internetseite www.oekt.de/sichtweisen ist bereits ein Video zu sehen. Das gesamte Liederbuch ist im Online-Shop des Kirchentages und in der App „Cantico“ erhältlich.

Hier der Liedtext von „Schaut hin“, der Refrain lautet: „Schaut hin. Seht nach. Blickt durch. Mit offenen Augen. Schaut hin. Denkt nach. Geht los. Mit offenen Armen. Teilt und schmeckt und seht. Erste Strophe: Wo finden alle Platz,wie grün ist dort das Gras?Wer lädt so viele ein,wer gibt im Übermaß?Wovon der Mensch auch lebt,es ist nicht Brot allein.

Zweite Strophe: Wo werden alle satt,wie hungrig sie auch sind? Wer nimmt die Speise an,greift zu, vertraut ihr blind? Wovon der Mensch auch lebt,es ist nicht Brot allein.

Dritte Strophe: Wo sind die Körbe voll,wie wenig es auch schien? Wer sammelt alles ein und lässt die Zweifel ziehn? Wovon der Mensch auch lebt, es ist nicht Brot allein.

Vierte Strophe: Wo werden Wunder wahr,wie werden sie erkannt? Wer geht den Spuren nach,geht über den Verstand? Der Mensch lebt durch das Wort,das Wort ist Gottes Brot.