Die Corona-Ampel zeigt Rot: Peine ist Risikogebiet

In der Fußgängerzone in Peine (hier ein Symbolbild) herrscht laut Anordnung des Landkreises von sofort an Masken-Pflicht.

Es wurde schon zum Ende voriger Woche befürchtet, nun ist es auch so eingetreten: Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Peine hat sich weiter rasant entwickelt. Am Montag stellte das Landesgesundheitsamt in Hannover als neuen offiziellen Wert für die 7-Tage-Inzidenz mit 55,6 fest. Damit sind weitere Verschärfungen der Beschränkungen und Regeln verbunden.

In Peine starkes bis eskalierendes Infektionsgeschehen Damit ist die sogenannte Inzidenz-Ampel für Peine von der Warnstufe Gelb auf Rot für Risikogebiet umgesprungen. Die Werte werden je Stadt oder Landkreis angegeben. Grün sind Orte mit einem Inzidenz-Wert unter 35 (der örtliche Wert steht für die Neuinfektionen in der 7-Tage-Zeitspanne je 100.000 Einwohner). Gelb steht für ein starkes Infektionsgeschehen mit einem Inzidenz-Wert zwischen 35 und 50. Das Rot der Ampel, wie jetzt in Peine, steht für ein sehr starkes bis eskalierendes Infektionsgeschehen mit einem Wert über 50. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Zum Vergleich: Der niedrigste Wert in Niedersachsen wird mit 4,3 momentan für Holzminden angegeben, der höchste mit 221,5 für Cloppenburg. Bei den Peiner Nachbar-Kommunen steht die Corona-Ampel außerdem gegenwärtig auf Rot in Hannover, Hildesheim und Salzgitter. Das ist in Peine erlaubt, das nicht Der Krisenstab des Landkreise Peine hatte bereits am Wochenende darauf verwiesen, dass ab sofort durch die Rechtsverordnung folgende Einschränkungen automatisch gelten: Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick 1. In allen gastronomischen Einrichtungen gilt eine Sperrstunde in der Zeit von 23 bis 6 Uhr. 2. Private Zusammenkünfte und Feiern sind sowohl drinnen als auch draußen nur noch mit 1o Personen aus zwei Haushalten oder enge Angehörige. 3. Besteht in der Öffentlichkeit die Gefahr, dass Abstände nicht eingehalten werden können, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Zusätzlich zu den Regelungen der Rechtsverordnung erlässt der Landkreis Peine eine Allgemeinverfügung. Diese enthält folgende Punkte: Masken-Pflicht in der Fußgängerzone in Peine 1. An folgenden Örtlichkeiten im Landkreis Peine sollen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden: In der gesamten Fußgängerzone der Peiner Innenstadt; also in dem Bereich der Peiner Innenstadt, der durch die Verkehrszeichen „Beginn einer Fußgängerzone" gekennzeichnet ist, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr. Auf dem Gelände des Peiner Bahnhofes und dem Gelände des Peiner Busbahnhofes. Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren, und zwar im Zeitraum zwischen 6 und 19 Uhr. Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick Auf dem Gelände der jeweiligen Wochenmärkte während der dortigen Marktöffnungszeiten. Das gilt auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die das Marktgelände lediglich passieren. 2. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- und Kundenverkehrs zugänglich sind, wird wie folgt ausgeweitet: Wer bei Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in geschlossenen Räumen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu einer anderen Person nicht oder nicht durchgehend einhalten kann, ist zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. Diese Pflicht gilt insbesondere für Verkehrswege, Flure, Treppen und Treppenhäuser, Wartebereiche, Gemeinschafts- und Sozialräume, Toiletten und vergleichbare Räumlichkeiten. Die Allgemeinverfügung gilt bis Montag, 30. November, eine Verlängerung ist möglich. Möglicherweise kommen an diesem Montag noch weitergehende Regelungen hinzu.