Einbrecher haben am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Pfarrgarten in Peine aufgehebelt.

Einbrecher lassen Schmuck mitgehen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen sie Schmuck. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden, teilen die Beamten weiter mit. Hinweise: (05171) 999-0.

red