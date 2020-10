In Vallstedt kümmert sich Bettina Nienstedt um kranke Igel

„Ein einzelnes Tier zu retten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier“. Dieser Spruch ist einer von vielen, der in der Päppelstation Vallstedt für Igel bei Bettina Nienstedt in dem Raum hängt, in dem sie die possierlichen Wildtiere versorgt. Und für die 45-Jährige, die sich seit fast drei Jahren den stachligen Tieren annimmt, steckt in der Aussage ganz viel Wahrheit.

„Es stimmt, allen Tieren kann ich nicht helfen, doch ich lasse nichts unversucht“, versichert die Vallstedterin. Inzwischen beherbergt Bettina Nienstedt 18 Igel und sie sagt: „Ich bin am Limit und habe Aufnahmestopp.“ Warum Nienstedt, die „Reißleine“ ziehen muss, hängt auch mit dem Aufwand der Pflege und dem finanziellen Einsatz zusammen.

Alles fing mit einem kranken Igel an

„Die Käfige müssen tägliche gereinigt werden, das ist ein zeitlicher Aufwand von rund drei Stunden und die Kosten für die Gehege und das Futter sind nicht von der Hand zu weisen“, erklärt die Pflegerin. Dennoch nimmt sie das alles in Kauf, um den kleinen Wildtieren zu helfen oder wie es im Fachjargon heißt „aufzupäppeln“.

Igel sind keine Vegetarier, wenn sie sich an einem Apfel zu schaffen machen ist da mit Sicherheit ein Wurm drin, den sie verspeisen wollen. Ansonsten ernähren sie sich von Insekte, Schnecken, Käfern oder auch Regenwürmer stehen auf ihrer Speisekarte. Foto: Heike Heine-Laucke / Heike Heine-Laucke

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die 45-Jährige eine Päppelstation eröffnete? „Eigentlich fing alles mit einem kranken Igel in meinem eigenen Garten an“, sagt die Igelmama. Und mit ihm begann die Leidenschaft für die Tiere.

Ihre Igel sind echte Notfälle

Nun macht sich die Tierschützerin nicht auf den Weg und sammelt überall die Wildigel ein, sondern sie ist dem Verein „Welt der Igel e. V.“ angeschlossen. Der ist am Bodensee ansässig. Bettina Nienstedt ist eine Vertreterin des Vereins und als offizielle Päppelstation auf seiner Seite benannt. „Aber es gibt auch hier viele Initiativen, die sich um die Tiere kümmern,“ erklärt Nienstedt.

Doch was steckt hinter der Päppelsation, und welche niedlichen Igel befinden sich hier? Bei dieser Frage reagiert die Vallstedterin etwas ungehalten, denn was sie auf keinen Fall will, ist falsche Tierliebe bei Lesern erwecken. „Das sind alles echte Notfälle, die gefunden werden und wo klar ist, dass sie den Winter aus Mangel an Futteraufnahme oder Krankheit nicht überleben würden. Das sind die Igel, die ich aufpäppele und sie selbstverständlich auch wieder zum richtigen Zeitpunkt der Natur übergebe.“

Im Zweigel mit Igelkennern in Verbindung setzen

Igel sind keine Spielgefährten und sollten deshalb auch in Ruhe gelassen werden. Sie sind nachtaktiv und nur, wenn ein Tier sich auffällig verhält, Verletzungen zu sehen sind oder er sich tagsüber in Gärten bewegt, kann hinterfragt werden, ob Hilfe notwendig ist.

„Im Zweifel kann man sich über Facebook mit Igelkennern in Verbindung setzen,“ betont die Päppelstationsleiterin. Die Igel, die in die Vallstedter Station kommen, wiegen meist nur wenige Gramm, so wie die kleine Frieda. Sie kam mit 44 Gramm und ohne Fell in die Station. Inzwischen wiegt sie fast 400 Gramm. „Das ist ein tolles Ergebnis,“ weiß Nienstedt.

Die Igel sollen wieder in die Natur

Doch manchmal kommen Igel zu ihr, denen sie nur noch beim Sterben zusehen kann. „Das geht mir jedes Mal unter die Haut,“ berichtet Nienstedt. Zu der täglichen Pflege gehört neben dem Säubern der Behausungen auch die Verabreichung von Medikamenten, die sie in enger Zusammenarbeit mit einer Tierärztin bespricht.

Bei der Aufnahme muss ein Protokoll über Fundort und Zustand des Tieres erstellt werden. Der Aufenthalt muss täglich protokolliert werden, bis der Igel wieder in die Freiheit entlassen wird. Krankheiten werden über eine Kotprobe festgestellt. Die stachligen Wildtiere haben Flöhe, können unter anderem Lungenwürmer oder Darmsaugwürmer haben, deshalb erfolgt nach der Diagnose die Zusammenstellung der Medikamente.

Und was fressen die Igel? „Auf keinen Fall sind sie Vegetarier“, lacht Bettina Nienstedt „an einem Apfel sind sie nur interessiert, wenn ein Wurm drin ist.“