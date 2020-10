Täter brechen in Haus in Klein Ilsede ein

Einbrecher haben sich am Mittwoch zwischen 15 und 21 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür Zugang in ein Wohnhaus im Kuhlenweg in Klein Ilsede verschafft. Das teilt die Polizei mit.

Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro

Hier durchsuchten sie die Räume und stahlen offensichtlich Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter (05341) 18970 entgegen.

red