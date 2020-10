Täter schlägt Opfer in Peine ins Gesicht

Ein 18-Jähriger hat einem 15-jährigen Jungen am Dienstag, 27. Oktober, gegen 13.25 Uhr am Bahnhofsplatz in Peine ins Gesicht geschlagen und ihn zusätzlich getreten. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Ursache dieser Eskalation kann derzeit nicht genannt werden. Der Geschädigte musste einen Arzt aufsuchen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

red