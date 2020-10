Handeln für einen „entspannten Dezember“ in Peine

Erneut wendet sich Peines Bürgermeister Klaus Saemann per Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger. Angesichts des nächsten Corona-Lockdowns im gesamten November stellt er sie auf Einschränkungen und Verzicht ein, will aber auch Hoffnung machen, dass sich die Krise überwinden lässt – wenn alle mitmachen.

Saemann verweist dabei auf das bekannte Motto #Peinehältzusammen – „in diesen Tagen um so mehr!“ Die neuen Beschlüsse, auf Bundesebene, führen zu harten Wochen im November, kündigt er an. Es gebe weniger Freizeit, Einschränkungen, Familie und Freunde werden/sollten weniger getroffen werden. „Bitte, helfen Sie mit!“, wünscht sich Saemann von den Bürgerinnen und Bürgern, um die erneute Krise mit sehr hohen Infektionszahlen hinter uns zu lassen, im Sinne aller. Und er begründet das auch: „Für einen entspannten Dezember.“ Denn gerade zur Weihnachtszeit und davor wünschen sich das ja wohl alle. Und der Bürgermeister hat Hoffnung, dass – wenn der aktuelle Lockdown Wirkung zeigt – bald wieder der Besuch in Kneipen, Restaurants, im Kino oder im Theater möglich sei. Er verweist darauf, dass das Einkaufen in der Stadt Peine auch im November möglich ist. Geschäfte und Lebensmittelläden blieben geöffnet. Das sollten die Peiner auch nutzen – dann aber mit der AHA-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske! Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Und Klaus Saemann äußert in der rund dreiminütigen Ansprache auch noch einen dringenden Wunsch: „Bitte, seien Sie freundlich zueinander!" Das gelte besonders im Umgang mit Menschen, die in dieser Zeit hart arbeiten müssten, zum Beispiel Verkäuferinnen, Pfleger oder ärztliches Personal. „Man sieht Ihr Lächeln nicht unter der Maske, aber man hört es an Ihrer Stimme", so der Bürgermeister der Stadt Peine. Abschließend bittet er darum, in diesen Tagen besonders den Profis, also den Helfern und Helferinnen vom Fachpersonal, und wohl auch den Ärzten und Wissenschaftlern, zu vertrauen.