Die Bürgermeisterwahlen im Zuge der Kommunalwahlen sind zwar erst im September des nächsten Jahres, doch schon jetzt steht fest: Zumindest drei Amtsinhaber aus dem Kreisgebiet werden dann nicht mehr antreten, gehen in den Ruhestand – die Bürgermeister Ralf Werner (SPD/Vechelde), Otto-Heinz Fründt (SPD/Ilsede) und Frank Bertram (parteilos/Edemissen). Werner (65) ist seit 2014 Vechelder Bürgermeister, zuvor dort seit 2006 Bauamtsleiter und Vertreter des Bürgermeisters im Rathaus. Fründt (65) amtiert in Ilsede seit 2015 als Bürgermeister, zuvor Jahrzehnte lang Bauamtsleiter in Alt-Ilsede. Bertram (61) ist seit 2001 Bürgermeister in Edemissen, zuvor dort Standesbeamter.