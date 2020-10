Ein heikles Thema stand am Donnerstag auf der Tagesordnung der Sitzung des Peiner Kreistagsausschusses für Bildung, Kultur und Sport: Schulbusse in Zeiten von Corona. Es wurde zwar offensichtlich gut und offen diskutiert, eine Lösung des Dauerproblems dürfte aber weiter auf sich warten lassen.

Es geht den Schülertransport in Zeiten von Corona. Eltern und Politik sind in Sorge und beschweren sich über zu wenige, gesundheitlich gefährliche oder zu ungünstigen Zeiten fahrende Schulbusse. Erst die CDU, dann auch die SPD hatten dazu Anträge gestellt.

Darin gab es diverse Vorschläge die Situation zu verbessern, unter anderem die Forderung nach mehr Bussen oder versetzen Zeiten für den Schulbeginn. Vieles davon wurde bereits mehrfach diskutiert. Mehr Busse (und Fahrer) können die vom Landkreis beauftragten Unternehmen nicht aus dem Hut zaubern. Sie wären zudem zusätzlich zu bezahlen. Einfach die Anfangszeiten an verschiedenen Schulen zu ändern, nach hinten zu schieben, führt zu einem späteren Schulschluss mit den ebenfalls bekannten Problemen beim Personal dafür.

Dennoch gibt es immerhin Ideen und Überlegungen, sogar einige. Deswegen teilte Landkreis-Sprecherin Katja Schröder auf Nachfrage unserer Zeitung am Freitag zur Sitzung des Ausschusses mit: „Es wurde vereinbart, dass die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen vom Fachdienst Schule, Kultur und Sport zunächst weiter aufbereitet werden. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport (12. November) wird das Thema unter Bericht der Verwaltung dann weiter thematisiert werden.“

Michael Kramer (CDU) engagiert sich bereits in seiner Funktion als verkehrspolitischer Sprecher im Regionalverband Großraum Braunschweig zum Thema Schulbusse im Kreis Peine. Für die SPD teilte Frank Hoffmann zur Ausschusssitzung mit: „In der Einschätzung der Lage und der Möglichkeiten für den Landkreis Peine herrschte große Übereinstimmung im Ausschuss. Im Ergebnis wird die Kreisverwaltung jetzt an die Umsetzung der in den Vorlagen genannten möglichen Maßnahmen gehen. Die Ergebnisse werden dann evaluiert und je nach Erfolg fortgeführt oder wieder eingestellt.“

