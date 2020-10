Für das Fahren mit einem E-Scooter gelten Regeln – und betrunken geht es schon mal gar nicht! In Edemissen musste sich das ein 19-Jähriger von der Polizei sagen lassen. Dabei wird es nicht bleiben.

Betrunken in Edemissen auf dem E-Scooter unterwegs

Statt gemütlich zu rollern, stand für einen 19-Jährigen aus Edemissen ein Fußmarsch an. Das war eine Vorgabe der Polizei.

Auf der Grünen Riede in Edemissen stoppte die Polizei den jungen Mann am Samstag gegen 2.20 Uhr. Er war dort mit seinem E-Scooter unterwegs, im öffentlichen Verkehrsraum, so die Polizei.

Die Kontrolle habe einen Promillewert von 1,50 ergeben. Die Folgen nach Angaben der Polizei in dieser Nacht: „Es muss eine Blutprobe beim Fahrzeugführer durchgeführt werden. Da ihm die Weiterfahrt so untersagt wird, muss er seinen Heimweg zu Fuß antreten.“

