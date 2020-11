Weihnachtskonvoi bringt Geschenke von Peine in die Welt

Der Weihnachtspäckchenkonvoi unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ wird auch im Dezember 2020 in die ärmsten Regionen Südosteuropas fahren und Päckchen zu bedürftigen Kindern bringen. „Trotz der Einschränkungen durch die COVID 19-Pandemie ist es Ziel, möglichst viele leuchtende Kinderaugen zu zaubern“, sagt Stefanie Brüder, Präsidentin des Tangent Clubs Peine, der in unserer Region das Einsammeln koordiniert. „Wir wissen natürlich, dass auch bei uns viele Menschen unter den finanziellen Auswirkungen der Pandemie leiden. Aber wir hoffen, dass möglichst viele diese Aktion wie in den vergangenen Jahren unterstützen.“

Der Konvoi fällt coronabedingt kleiner aus

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der vier Service-Clubs Ladies’ Circle, Round Table, Tangent Club und Old Tablers sammeln die Päckchen deutschlandweit ein. Anders als in den vorangegangen 19 Jahren wird der Konvoi aber ohne Mitfahrer starten, die sonst die Päckchen eine Woche lang in Kitas, Schulen, Waisenhäusern und Behinderten-Einrichtungen verteilen.

Im vergangenen Jahr waren es immerhin 173.161 Päckchen, die von 285 Helfern zu Kindern in Südosteuropa gebracht wurden. Der Konvoi, der 2019 aus 38 LKW, 6 Reisebussen und 9 Begleitfahrzeugen bestand, muss in diesem Jahr coronabedingt etwas kleiner ausfallen.

Die Päckchen gehen an soziale Einrichtungen

Durch die enge Zusammenarbeit mit Clubs in den Zielländern Rumänien, Bulgarien und Moldawien wird die Verteilung der Päckchen aber auch in diesem Jahr sichergestellt. „Diese Clubs waren schon in den vergangenen Jahren aktiv eingebunden und sie werden die Päckchen persönlich in den Kitas, Schulen, Waisenhäusern und Behinderten-Einrichtungen an die Kinder übergeben“, so Brüder, die den Konvoi im vergangenen Jahr in den Süden Rumäniens begleitete und mit vielen Eindrücken über die bescheidenen Lebensverhältnisse und die tiefen Armut zurückkehrte. „Die Lage in der Ukraine ist allerdings komplizierter, deshalb kann dieses Land in diesem Jahr leider nicht angefahren werden.“

Die Grundidee ist unverändert: Ein weihnachtlich verpackter Schuhkarton gefüllt mit einer ausgewogenen Mischung aus Spielzeugen, Schreib-und Malutensilien, Hygieneartikeln, Kleidungstücken wie zum Beispiel Unterwäsche, Strümpfe, Mütze, Schal usw. und natürlich Süßigkeiten soll ein wenig Freude zu Kindern bringen, die sonst nicht viel besitzen. Sehr wichtig – und für uns fast unvorstellbar - sind Zahnbürste und Zahnpasta, die in den Familien dort oft gar nicht vorhanden sind.

Konvoi bringt die Bedeutung von Teilen näher

Aufgrund der Sprachbarriere sollten nur selbsterklärende Spielzeuge verschenkt werden und keine Bücher. „Hierzulande können Kinder aktiv am Päckchenpacken beteiligt werden, indem sie gut erhaltene, neuwertige Dinge aus ihrem eigenen Besitz spende n. So erfahren sie in der Weihnachtszeit viel über die Bedeutung von Teilen, Schenken und Beschenkt werden. Gern darf dem Päckchen auch ein persönlicher Weihnachtsgruß beigefügt werden“, sagt Brüder.

Die Päckchen sind mit einem Aufkleber geschlechts- und altersspezifisch zu kennzeichnen. Unterteilt wird in die Altersklassen Kita (3-6 Jahre), Grundschule (7-10 Jahre) und Teenie (11-15 Jahre). Zur Deckung der Transport- und Mautkosten ist für jedes Päckchen eine Spende in Höhe von 2 Euro notwendig. „Gerade in diesem Jahr sind diese 2 Euro sehr wichtig, denn im Sommer konnten wir unsere Serviceaktion zu Freischießen coronabedingt nicht durchführen. So fehlen uns leider in diesem Jahr die Geldspendeneinnahmen, die dafür verwendet wurden“, erzählt die Clubpräsidentin.

Die Päckchen müssen bis zum 20. November bei Kuhls Uhren-Schmuck-Service in der Fußgängerzone abgeben werden. Weitere Fragen werden unter tc48@tangent-club.de oder 0162 -634 8147 beantwortet. Informationen rund um den Konvoi sind unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de zu finden.