Reitunterricht ist auch im Kreis Peine einzustellen

Individualsport ja, mit Sportlern/Sportlerinnen aus zwei Haushalten, aber nicht gewerblich, kein organisierter Sport, also kein kostenpflichtiger Reitunterricht mit Trainer/Trainerin? Und was ist mit den Reithallen, wer darf da (noch) rein? Mit dem November-Lockdown wegen der Corona-Lage stellen sich auch den Reitsportvereinen im Kreis Peine wieder aus dem Frühjahr bekannte Fragen.

Zwar ist es nicht leicht, dieser Tage eine klare Antwort zu bekommen oder zu finden, was beim Reitsport noch erlaubt ist und was nicht. Dennoch gibt es unter den Reitern und Reiterinnen vielleicht Unzufriedenheit, aber keine dramatische Unruhe. Viele Vereine greifen auf ihre praktischen Erfahrungen aus dem Frühjahr zurück und fahren damit wahrscheinlich auch jetzt ganz gut.

Vereine mit Schulpferden trifft es wieder hart

Aber mit dem neuen Lockdown im November stellen sich besonders Vereine mit Schulpferdebetrieb auf erneute, sehr schmerzhafte Einnahmeverluste ein. Denn obwohl ein Reiter und ein Trainer die Zwei-Haushalte-Regel eigentlich nicht brechen würden, sind kommerzielle „Angebote“, also Reitunterricht, wie im Frühjahr mit der Verordnung für den November nun wieder einzustellen.

Die Antwort des Landkreises Peine auf unserer Nachfrage zur Einordnung der neuen Verordnung lautet: „Auf öffentlichen und privaten Sportanlagen ist die sportliche Betätigung im Rahmen des Individualsports zulässig. Dieser ist allein, mit einer weiteren Person oder den Personen des eigenen Hausstandes erlaubt. Diese Regelung gilt für Vereine und Privatpersonen. Unterricht ist mithin als Einzelunterricht möglich. Sollte der Reitunterricht jedoch rein gewerblich erfolgen, gelten die bisher bekannten und bereits angewandten Bedingungen auf der Reitsportanlage. Jedoch ist in der Öffentlichkeit, wenn der Reitsport draußen stattfindet, wieder die Zwei-Hausstandsregelung anzuwenden.“

Im Zweifel beim Amt nachfragen

Es ist aber auch seit Monaten einfach so, dass die vielen zunächst theoretischen und gesetzessicheren Verordnungen und Verfügungen eigentlich wie immer nicht alle Fälle in der Praxis abdecken können. Deswegen gibt Julia Basic von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung auf Nachfrage einen Tipp: „Am besten gehen Sie mit einem eigenen Vorschlag zu Ihrem Ordnungsamt.“ Das könne dann das praxistaugliche Konzept eines Betriebs, Reitstalls oder Vereins prüfen und freigeben. Auch Landkreis-Sprecherin Katja Schröder rät, beim Bürgertelefon anzurufen (05171/401 9000), um die „Einzelfälle“ klären zu können.

Die Pferde müssen immer bewegt werden

„Wir wissen es derzeit einfach nicht“, sagten unserer Zeitung auf Nachfrage einige Verantwortliche von Reitvereinen im Landkreis Peine zur Interpretation der Verordnung und beispielsweise der Frage, ob Reitunterricht zu zweit (plus Pferd) noch erlaubt ist. Was die meisten wissen und wussten: „Die Pferde müssen bewegt werden.“ Und einige angestellte Reitlehrer und Reitlehrerinnen dürften sich erneut auf Kurzarbeit einstellen.

Im Frühjahr hielten sich nicht alle an die Vorgaben. Berichte zu Kontrollen und Strafen gibt es aber kaum aus dem Kreis Peine. Jörg Bartels, Vorsitzender des Peiner Reit- und Fahrvereins lässt es aber gar nicht erst darauf ankommen. „Ich hatte von März bis zum 11. Mai unsere Halle gesperrt“, betont er. Und so werde er es diesmal wohl auch wieder halten.

Berechnungen im Verhältnis zur Hallengröße

Von selbst für „i.O.“ (in Ordnung) erachteten Regelungen, zum Beispiel eine eigenständige Vorgabe, welche Anzahl von Reitern und Reiterinnen gleichzeitig in einer Halle, abgestimmt auf die jeweiligen Ausmaße, erlaubt ist in einem Verein, hält Jörg Bartels gar nichts und rät dringend davon ab.

Allerdings kamen die Zahlen für die Belegungen gerade von Hallen unterschiedlicher Größe nicht von ungefähr. Im Frühjahr gab es Empfehlungen der Reitverbände, abgestimmt mit dem Ministerium, wegen der erlaubten „Notbewegung“ der Pferde, auch der Schulpferde, die ohne Unterricht nicht einfach in den Ställen stehen bleiben können, ohne gesundheitlich Schaden zu nehmen. Dazu musste es Anwesenheitslisten und Hygienekonzepte geben, dann waren auch mehrere Reiter und Pferde in einer Halle erlaubt.

Ein Pferd, eine Person, maximal zwei Stunden in Peine

„Bei uns gilt: ein Pferd, eine Person, maximal zwei Stunden“, sagt der Peiner Vereinsvorsitzende. „Wir werden nichts mit Schulpferden machen.“ Zwei davon habe er schon im Mai verkaufen müssen, ein neues sei später wieder dazugekommen. „Aktuell habe ich fünf. Das ist eigentlich immer noch viel zu wenig!“, betont Jörg Bartels, denn andere Reitvereine hätten nach der ersten Corona-Phase im Frühjahr ihren Betrieb eingestellt. Daher sei die Nachfrage bei den verbliebenen Vereinen nun höher.

Angebote nein, Anlagenbetrieb nur mit Konzept

Der Pferdesportverband Hannover will noch weitere Erläuterungen des Landessportbunds zu den erlaubten Individualsportarten abwarten, hieß es am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung. Als Faustregel galt: „Angebote“ sind einzustellen, also auch Einzelunterricht. Für „Anlagen“ kann es Regelungen und Konzepte (für die Belegung von Hallen und Plätzen) geben. Die Details müssten die Betreiber festlegen.

Finanzielle Verluste im vierstelligen Bereich im November

Auch wenn derzeit noch viel offen ist, klar ist auch für den Peiner Reit- und Fahrverein mit seinen Schulpferden: kein Unterricht, keine Einnahmen – bei weiter laufenden Kosten für Pflege, Fütterung, Tierarzt, Hufschmied oder eben auch die Reitlehrer und -lehrerinnen. „Bei uns sind im November wohl 2500 bis 3000 Euro weg“, befürchtet Jörg Bartels.

