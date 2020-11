Essinghausen verliert eine Schule – und bekommt eine neue

Ein Mammutprojekt mit einschneidender Veränderung für Essinghausen nimmt Fahrt auf: Der Abriss der zweizügigen Grundschule hat begonnen, an gleicher Stätte wird eine neue Schule errichtet. „Mit einer Gesamtinvestition von 5,51 Millionen Euro ist der Grundschulneubau das größte Projekt für den Ort im Haushalt der Stadt Peine“, hebt Günter Schmidt, Ortsbürgermeister in Essinghausen/Duttenstedt hervor. Dem Etat für das nächste Jahr hat der Ortsrat mit zwei Zusatzanträgen zugestimmt.

Diese 5,51 Millionen werden/wurden zwischen 2018 und 2022 investiert, alleine drei Millionen Euro sind im Haushalt für das kommende Jahr aufgeführt. Bei einer „Abrissparty“ hat die Bevölkerung Abschied genommen von der alten Schule in Essinghausen, die 1902 eröffnet worden ist. Zurzeit – und bis zur Einweihung des Schulneubaus in Essinghausen – werden die Kinder aus Duttenstedt und Essinghausen in der alten in Stederdorf unterrichtet.

Essinghausen will vom Bauboom profitieren

In der Kindertagesstätte (Kita) Rappelkiste in Duttenstedt – dort werden auch die Kinder aus Essinghausen betreut – wird eine zusätzliche Gruppe eingerichtet (Gesamtkosten: 584.000 Euro). Zurzeit verfügt die Einrichtung über vier Gruppen: je eine Vormittags- und Ganztagsgruppe, eine Kleingruppe und eine Hortgruppe.

Vom Bauboom insbesondere im Peiner Ostkreis will auch Essinghausen profitieren: Im Haushalt für das kommende Jahr sind 910.000 Euro für Baulanderwerb in dem Ort veranschlagt. Sowohl Essinghausen, als auch Duttenstedt haben früher zum Landkreis Braunschweig gehört. Und beide Ortschaften gehören noch heute zur Propstei Vechelde.

„Duttenstedt ist der älteste Ort der Stadt Peine“

Weitere Positionen im städtischen Haushalt 2021 sind 9000 Euro für Spielgeräte für die Außenanlage der Kita Rappelkiste und 6.500 Euro für die Beschaffung einer Orgel in der Friedhofskapelle Duttenstedt – die Friedhöfe in Duttenstedt und Essinghausen sind Friedhöfe, die von der Stadt Peine verwaltet werden. Per Antrag fordert der Ortsrat zudem Geld für das Ortsjubiläum in Duttenstedt: Der Ort feiert 2023 das 1050-jährige Bestehen und ist damit laut Schmidt „die älteste Ortschaft der Stadt Peine“.

Ein weiterer Ortsratsantrag bezieht auf den Heideweg in Essinghausen: Diese Straße, die südliche Anbindung des Orts an die Woltorfer Straße in Peine, ist aufgrund des Straßenaufbaus nur für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen zugelassen. „Trotzdem fahren immer wieder schwere Fahrzeuge auf dem Heideweg vom und zum Gewerbegebiet Peine-Ost“, beklagt Schmidt. Um unnötigen Verkehr aus Essinghausen herauszuhalten, fordert der Ortsrat eine Beschilderung an der Kreisstraße 69: Sie solle darauf hinweisen, dass es auch eine Zufahrt durch Essinghausen zum Gewerbegebiet Peine-Ost gebe. Bei einer Berücksichtigung dieser beiden Anträgen segnet der Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt den Haushalt für das nächste Jahr einstimmig ab.

Rat der Stadt lehnt mehr Sitze ab

Abgelehnt hat der Rat der Stadt Peine allerdings den Antrag des Ortsrats Essinghausen/Duttenstedt, die Anzahl der Sitze in diesem Gremium in der nächsten Wahlperiode (ab 1. November 2021) von fünf auf neun zu erhöhen: Wenn überhaupt, müsse über die Stärke der Ortsräte der Stadt Peine generell gesprochen werden, lautet die Begründung – eine Einzelfallentscheidung sei nicht angesagt.