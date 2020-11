Amis in Peine gespalten: Hoffen auf Trump, Beten für Biden

Klar, bei ihm läuft die US-Präsidentschaftswahl im Fernsehen – allerdings „nur“ bei CNN: „Der Sender ist gegen Trump“, ist Richard Peter Machel überzeugt. Lieber wäre ihm der Sender „Fox“ – der ist „pro Trump“, aber „ich kriege ihn leider nicht rein“. Machel ist US-Bürger – und Trump-Fan. Gern setzt der 53-Jährige fürs Zeitungsfoto sein „Trump-Cap“ auf, sagt aber auch: „In Peine laufe ich lieber nicht damit rum.“

Machel – er beschreibt sich als „Handlanger auf Baustellen“ – weiß, dass die Stimmung in Deutschland nicht unbedingt pro dem amtierenden US-Präsidenten ist. Doch das macht dem Groß Ilseder nichts aus: „Wenn ich gewählt hätte, hätte ich Trump gewählt.“ Er habe aber nicht gewählt, da er sich „nicht für Politik interessiert“.

Peter Machel aus Ilsede: Am Ende bleibt Trump Präsident

Doch über Politik reden – das macht Machel trotzdem, und zwar auf Deutsch mit unverkennbarem amerikanischen Slang. Joe Biden – Trumps demokratischer Gegenspieler – sei zwar schon lange in der Politik, aber „von dem habe ich nie etwas gehört“. Und im Übrigen habe Ex-Präsident Barack Obama – ebenfalls ein Demokrat – „Arbeitsplätze vernichtet“, während Trump Jobs schaffe.

Na klar, in diese Weltsicht von Machel spielt ein persönliche Erlebnis mit hinein: In den 1980er-Jahren habe er – Machel – mit Trump persönlich „Skat gespielt und Wasser getrunken“, in dessen Casino in Atlantic City – eine der fantastischen Geschichten aus diesem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“.

Und der Groß Ilseder legt sich fest: „Auch wenn das Ergebnis erst in einer oder zwei Wochen feststeht – am Ende wird Donald Trump unser Präsident bleiben.“ Und sein Lieblingspräsident? „Ronald Reagan“, lautet die prompte Antwort Machels. Der „Cowboy“ habe so vieles gemeinsam mit Trump – nicht nur, dass beide Republikaner sind.

Christopher Graffam aus Bortfeld ist geschockt

Christopher Graffam aus Bortfeld ist doppelt geschockt: Zum einen über das Ergebnis, zum anderen über Trumps Ankündigung, vor das Oberste Gericht ziehen zu wollen. „Ich dachte, dass das Ergebnis klarer ausfällt -- ich dachte nicht, dass er auch in den Staaten mit den Farbigen gewinnt“, sagt Graffam.

Er hofft, dass Joe Biden – ähnlich wie in Minnesota – noch in weiteren Staaten gewinnen wird. Christopher Graffam wurde in Putnam im US-Bundesstaat Connecticut geboren. Seit 1978 lebt er in Deutschland, seit 1984 in Bortfeld. Gewählt hat er nicht. „Meine Social-Security-Nummer ist nicht rechtzeitig gekommen“, bedauert er. „Denn es kommt ja auf jede Stimme an.“ Wen er gewählt hätte? „Trump niemals!“

Dina Führmann aus Meerdorf hofft und betet für Biden

„Bei der letzten Wahl habe ich nachts um vier gleich telefoniert“, erinnert sich Dina Führmann. Die Amerikanerin lebt seit 1989 in Meerdorf. In der Nacht zu Mittwoch fiel ihr erster Blick um 3 Uhr aufs Handy. „Da war noch nichts.“ Sie hofft inständig, dass Joe Biden es schafft. „Ich habe ihn gewählt.“

Zu Trumps Vorhaben, vor das Oberste Gericht zu ziehen, sagt sie: „Das ist keine Show, das meint er ernst.“ Und er habe im Gericht ja bereits seine Leute platziert. „Das ist das, vor dem wir alle Angst hatten. Wir können nur hoffen, hoffen hoffen – und beten, beten beten. Aber ich bin noch nicht am Boden zerstört“, so Dina Führmann, „wir Amerikaner geben nicht auf. Beim Baseball heißt es: Es ist noch nicht vorbei, bis es vorbei ist.“

Jürgen Schaffhausen, Chef der Achat Engineering GmbH in Broistedt, hatte schon zur US-Wahl 2016 darauf hingewiesen, dass Nordamerika ein wichtiger Absatzmarkt für das Unternehmen ist. Daran soll sich nichts ändern – auch wenn Donald Trump für weitere vier Jahre im Weißen Haus bleiben sollte.

Unabhängig vom Ausgang der aktuellen US-Wahl stellt Jürgen Schaffhausen fest: „Die Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland hat in den letzten Jahren unter der bisherigen US-Regierung gelitten. Negative Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen sind ebenfalls zu verzeichnen!“

Jürgen Schaffhausen stellt den Bezug Broistedt – USA her

Und Schaffhausen stellt augenzwinkernd noch einen lokalen Bezug Broistedt–USA her: „Ein Gewinner für das Jahr 2020 in den USA steht jetzt schon fest: Es ist Jeff Bezos – davon haben wir in Lengede nun auch ein kleines Stück.“ Gemeint ist Jeffrey „Jeff“ Bezos, Gründer des Online-Versandhandelsriesen Amazon, der vor kurzem sein Verteilzentrum im Gewerbegebiet Broistedt eröffnete.

Stefanie Weigand (Grüne) ist in großer Sorge

Mit großer Sorge blicken die Peiner Grünen auf diese Wahl. „Seit vier Jahren wird das höchste Amt in den USA von einem narzisstischen Lügner und Betrüger bekleidet“, sagt Sprecherin Stefanie Weigand. Trump und seine Partei stünden „für alle Missstände, die uns global in die verfahrene Situation gebracht haben“. Entfesselte Finanzmärkte ruinierten nationale und globale Märkte, der Klimawandel mit seinen katastrophalen Folgen werde nicht anerkannt. Dass sich zunächst kein eindeutiges Wahlergebnis abgezeichnet habe, ist für Weigand erschreckend: „Aus dieser Situation müssen wir lernen – keine Demokratie ist unangreifbar.“

Achat aus Broistedt macht weiter Geschäfte in Nordamerika