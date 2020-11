Das Bild zeigt Soldaten der Bundeswehr, die in der Region Hannover bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten helfen. Die Gesundheitsämter in Niedersachsen arbeiten nach Angaben des Landkreistages an der Belastungsgrenze. Nun sind auch im Peiner Corona-Testzentrum Bundeswehrsoldaten im Einsatz.