Fotowettbewerb: Tanja Sargeant siegt mit Bild in Hohenhameln

Hohenhameln. Das Foto „Ein Blick in unsere Heimat“ zeigt die Feldmark in Hohenhameln. Ausstellungen sind geplant.

Was macht unsere Heimat aus? Was gibt es nur hier, in der ILEK-Börderegion? Mit diesen Fragen startete der Fotowettbewerb der vier ILEK-Kommunen Hohenhameln, Harsum, Algermissen und Sehnde im Sommer. Drei Monate hatten Fotobegeisterte Zeit, ihre Lieblingsplätze und Lieblingsblicke der Börderegion auf einem Foto festzuhalten und einzusenden. „Wir möchten einmal durch die Augen unserer Mitbürger schauen und sehen, was sie an ihrer Heimat besonders schätzen“, beschreibt Olaf Kruse, Bürgermeister in Sehnde.

Nachdem die vier Bürgermeister – Marcel Litfin (Harsum), Lutz Erwig (Hohenhameln), Wolfgang Moegerle (Algermissen) und Olaf Kruse (Sehnde) – mit dem Fotografen Henning Scheffen aus Hannover alle eingesandten Bilder in Augenschein genommen und die schönsten Fotos ausgewählt haben, stehen die Gewinner fest: Den ersten Platz teilen sich Dorothee Meyer-Franke mit ihrem Bild „Bördeland: Licht+Schatten“ aus Algermissen, Klemens Volkmann mit dem Bild „Börde-Schönheiten“ aus Harsum, Tanja Sargeant mit „Ein Blick in unsere Heimat“ von der Feldmark in Hohenhameln und Hans Gandke mit dem „geheimnisvollen Sehnder Hausberg im Winter“ (Sehnde). Die vier Sieger haben einen Rundflug gewonnen Bilder von ganz besonderer Art können die vier Hobbyfotografen noch einmal schießen, wenn sie ihren Rundflug über die ILEK-Börderegion antreten, den sie als Erstplatzierte des Wettbewerbs erhalten. Die vier Siegerfotos werden in Kürze in allen vier Rathäusern zu besichtigen sein. Darüber hinaus schmücken die ersten drei Plätze aus jeder Kommune den neuen Fotokalender der ILEK-Börderegion, der erstmalig erschienen ist und ebenfalls in den Rathäusern ausliegen wird. Auf der Homepage www.ilek-boerderegion.de können wie immer alle Informationen eingesehen werden. Bei Fragen steht Carlice Berestant (Regionalmanagement der ILEK-Börderegion) gern zur Verfügung: carlice.berestant@sweco-gmbh.de per Mail oder unter (0511) 3407169.