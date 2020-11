Joe Biden US-Präsident! Auch in Peine wird gejubelt

Sekunden, nachdem mehrere US-Medien den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden am Samstag zum Sieger der Wahl in den USA erklärt haben, ist in den Straßen New Yorks Jubel ausgebrochen. Zahlreiche Menschen klatschten, schrien und jubelten minutenlang, auf den Straßen oder aus den Fenstern ihrer Wohnung. Viele Autofahrer betätigten pausenlos ihre Hupen.

Amtsinhaber Donald Trump selbst indes wollte den Sieg seines Herausforderers Joe Biden nicht anerkennen. „Fakt ist: Die Wahl ist noch lange nicht vorbei“, erklärte er. Biden stelle sich „fälschlicherweise“ als Sieger dar und werde dabei von seinen „Medien-Verbündeten“ unterstützt.

Matthias Möhle (SPD): US-Volk auf dem richtigen Weg

Auch in Peine wird der Wahlsieg Bidens bejubelt. Die ersten Reaktionen am Samstag in Peine: Matthias Möhle, Landtagsabgeordneter und Chef des SPD-Unterbezirks Peine freut sich über den Wahlsieg Bidens: „Als Sozialdemokraten stehen wir den Demokraten in den USA grundsätzlich nahe. Aber nicht nur deshalb freue ich mich über den Sieg Joe Bidens. In Anbetracht eines aktuellen US-Präsidenten, der die Grundfeste der Demokratie demonstrativ in Frage stellt, kann die Wahlentscheidung für Joe Biden nur als Beweis dafür gelten, dass der Souverän, das amerikanische Volk, sich für einen anderen, den richtigen Weg entschieden hat.“

Christoph Plett (CDU) rechnet mit Verbesserungen

Auch Christoph Plett, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Peine und ebenfalls Landtagsabgeordneter, reagierte ebenfalls mit Erleichterung: „Die Wahl von Joe Biden wird dazu beitragen, die amerikanische Gesellschaft wieder mehr zusammen zu führen. In der Handelspolitik hoffe ich, dass sich Amerika wieder mehr in die internationalen Handelsbeziehungen einbringt und den Ausgleich sucht.“ Zudem erwarte er, dass auch das transatlantische Verhältnis sich wieder verbessere. Dabei gehe er aber nicht davon aus, dass der neue Präsident Biden hinter die Forderung zurückgehen könne, dass insbesondere Deutschland einen erhöhten Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit der NATO leisten müsse. Plett: „Ein einfaches Zurück in die Zeit vor Trump wird es nicht geben.“

Ein Wahlsieg Trumps hingegen hätte nach Einschätzung Pletts nichts Gutes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den USA bedeutet. „Aber was wollte man von einem Mann erwarten, der glaubt, sich Desinfektionsmittel spritzen zu können, um das Corona-Virus zu bekämpfen?“

Bürgermeister Klaus Saemann freut sich als „bekennender Demokrat“

Als „bekennender Demokrat“ freut sich ebenso der Bürgermeister der Stadt Peine, Klaus Saemann (SPD), dass mit Joe Biden ein Demokrat als Wahlsieger hervorgegangen ist. „Ich habe die Erwartung, dass Joe Biden seine Wahlkampfversprechen wahr macht und alle in den USA lebenden Menschen jedweder Herkunft bei Veränderungen ,mitnimmt’ und seine im Wahlkampf propagierten Ziele tatsächlich umgesetzt werden. Als Baustein einer erfolgreichen Außenpolitik wünsche ich mir, dass Biden Europa und somit auch Deutschland nicht nur wahr-, sondern auch ernst nimmt.“