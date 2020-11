Im Rahmen eines Gottesdienstes führte Pastor Martin Blasig gestern die neue Lektorin Bianca Scheferling in der Heilig-Geist-Kirche in ihr Amt ein. Die Küsterin und Kirchenvorsteherin hatte einen Kurs dafür bei dem sich im Ruhestand befindenden Pastor Walter Faerber absolviert.

Lektoren dürfen Gottesdienste halten, aber keine eigenen Predigten. Für Lektorengottesdienste erstellen Pastoren Lesepredigten. „Für mich ist das eine Berufung. Ich habe schon immer an Gott geglaubt. Durch einen Lektoren aus Ilsede bin ich dann zum Lektorenkurs gekommen. Erst hatte ich ja Bedenken, aber ich habe einfach angefangen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, bekräftigt Scheferling, die schon seit vielen Jahren Geburtstagsbesuche bei den Senioren der Gemeinde macht. Gerne möchten sie auch etwas Abhilfe vom Pastorenmangel schaffen.

Angebot an die Gemeinde

Nach dem Weggang von Pastorin Irmtraud Schliephake ist die Pfarrstelle in Groß Bülten vakant. „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diesen Spruch hast du dir für deine Amtseinführung ausgesucht. Das ist ein Angebot an alle hier in der Gemeinde. Wir alle sind von Jesus eingeladen mit dem, was uns Mühe macht und beschwert. Jesus ist immer und für alle da. Alle Christen sollen dies weitertragen, vor allem aber die, die im Verkündigungsdienst stehen“, führte Pastor Blasig in seiner Ansprache aus.

Ehrenamtliche sind immer gern gesehen

Er verlas die Urkunde zur Amtseinführung und überreichte der neuen Lektorin ein Kreuz und einen Blumenstrauß. Das von ihr gewählte Lieblingslied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ durfte leider nicht gesungen, sondern nur auf der Orgel gespielt werden.

Mit den Fürbitten und dem Segen entließ der Pastor dann die Gemeinde in den sonnigen Sonntag. Wer sich für das Lektorenamt interessiert, kann sich jederzeit gerne an seinen Gemeindepastor wenden. Interessierte für ein Ehrenamt in der kirchlichen Arbeit sind immer willkommen.