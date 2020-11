Vor fünf Jahren stellte die Peiner Künstlerin Cordula Heimburg in der Praxis Scheibe in Groß Bülten erstmals ihre Acrylbilder der Öffentlichkeit vor. Seitdem hat sie ihren Stil weiterentwickelt, es sind neue Werke mit anderen Schwerpunkten entstanden.

Dr. Friedrich Scheibe sagt: “In unserer Praxis bieten wir regelmäßig Künstlerinnen und Künstlern Ausstellungsmöglichkeiten, und ich freue mich, nach fünf Jahren Cordula Heimburg wieder für eine Ausstellung gewinnen zu können.“ Die für Mai geplante Ausstellung mit dem Titel „Kunst ist, wenn das Auge das Herz berührt“ musste aufgrund der Pandemie verschoben werden.

Die Ausstellung kann vor Ort und virtuell angesehen werden

Auf eine Vernissage wollten die Beteiligten jedoch nicht verzichten. Die gibt es nun virtuell. Auf den Webseiten der Praxis Scheibe www.hausarzt-scheibe.de und der Künstlerin www.artelier-heimburg.de können Interessierte die Eröffnung miterleben und sich bei einem kleinen virtuellen Run dgang die Kunstwerke anschauen.

Vor Ort können die Bilder auch in der Praxis von Dr. Friedrich Scheibe, Am Spring 1, in Groß Bülten zu den allgemeinen Praxisöffnungszeiten angesehen werden. Gezeigt werden ausdrucksstarke, zumeist großformatige Frauenportraits ebenso wie abstrakte Arbeiten, teilt die Praxis mit.

„Kunst ist, wenn das Auge das herz berührt“

“Kunst bedeutet für mich: Das, was ich sehe, gefällt mir, weil es mich persönlich anspricht. Sei es, weil mich das Farbzusammenspiel fasziniert oder weil durch das Motiv persönliche Erinnerungen geweckt werden oder sich mir eine neue Perspektive eröffnet. Kunst ist, wenn das Auge das Herz berührt“, so Heimburg

Vor diesem Hintergrund fertigt die Künstlerin seit dem letzten Jahr Erinnerungen und Sinnsprüche auf recyceltem Holz oder Karten sowie individuelle Linocut Motive an, die unter anderem im kürzlich eröffneten Kulturzimmer in Peine sowie ab Dezember im Kunstraum in Peine zu sehen sind.