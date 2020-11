Ungleiches Künstlerduo findet Gemeinsamkeiten in Ilsede

Auf dem kleinen Tisch in dem kleinen Zimmer steht ein kleines Transistorradio – nicht mehr ganz „angesagt“, aber es erfüllt seinen Zweck: Denn wenn sich in ihrem Atelier in Groß Ilsede die Gastgeberin Monika Wegner und Shilan Shamo Kassem zum Malen treffen, soll für eine entspannte Atmosphäre gesorgt sein – mit Musik, bevorzugt klassische, aus dem Transistorradio.

Dass mit Musik alles besser geht, ist hinlänglich bekannt – das Besondere an diesem Künsterinnenduo ist etwas Anderes: Monika Wegner, die zu den Meetings gerne auch mal Tee zubereitet und Kekse anbietet, gehört mit 76 Jahren dem „älteren“, Shilan Shamo Kassem mit 17 Jahren dem „jüngeren Semester“ an. Doch dieser Altersunterschied tritt bei den gemeinsamen Kunst-Nachmittagen in den Hintergrund – „wir sind auf einer Wellenlänge“, betont das so ungleiche Duo.

Bei ihren Bildern lohnt sich ein zweiter Blick – das verbindet

Das sich „auf Augenhöhe“ begegnet: Eben hat Shilan Shamo Kassem der pensionierten Schulleiterin Monika Wegner dazu geraten, deren Bild – eine Küstenlandschaft an der Nordsee – hier und da noch mit ein paar dunkleren Pinselstriche zu versehen. Und zuvor hat Monika Wegner der Peiner Silberkamp-Gymnasiastin Shilan Shamo Kassem beschrieben, wie sich der Ohrring an deren Porträt – ein junge Frau, die sich eine Hand auf ein Auge hält – wirkungsvoller gestalten ließe.

Die eine – Monika Wegner – hat sich auf (menschenleere) Landschaftsbilder „eingeschossen“, die andere – Shilan Shamo Kassem – malt hingegen lieber Personen: Was erneut für ein ungleiches Duo spricht, entpuppt sich allerdings bei näherer Betrachtung als nichts Gegensätzliches – denn in beiden Fällen verlangen die Bilder eine nähere Betrachtung. Shilan Shamo Kassem zieht ein Porträt einer alten Frau hervor mit einem weißen Tuch über den Kopf – eine Jesidin Frau aus dem Irak, die Heimat der 17-Jährigen. Die Augen der Alten sind zugekniffen: vor Freude? Vor Schmerz? Auch mit dem zweiten oder dritten Blick ist das nicht klar zu erkennen. „Ich möchte meine Bilder auch gar nicht erklären“, meint die Gymnasiastin: „Jeder kann sie interpretieren, wie er es mag.“

Begeistert von ihrem Porträt: Genauso bin ich

Sie habe „gezeichnet, bevor sie schreiben gelernt habe“, sagt Shilan Shamo Kassem, die als Jesidin aus Angst vor der T error-Miliz IS aus dem Irak geflohen ist, seit 2016 im Kreis Peine wohnt und Psychologin werden möchte. Bei einem anderen Frauenporträt, das sie uns zeigt, drängt sich der Zusammenhang mit ihrer Flucht auf: eine junge Frau mit einem Blumenkranz vor ihren Augen – diese „heile Welt“ wird jedoch brutal gestört durch das Feuer, das ihr aus ihrem Kopf herausbricht. Bilder mit ganz eigener Note. Und Bilder, die „das Wesen“, das Wesentliche wiedergeben: Das hat Monika Wegner am eigenen Leib erfahren, als Shilan Shamo Kassem sie mit Bleistift porträtiert hat. „Genauso so bin ich“, lobt die 76-Jährige.

Das Wasser – das ist etwas, was Monika Wegner fasziniert. Dabei „habe ich Angst, ins Wasser zu gehen“, gibt sie mit einem Schmunzeln zu. Bei ihren Landschaftsbildern lohnt sich ein zweiter Blick. Denn es sind die vielen Farbschattierungen, die das Wasser, aber auch die Uferbereiche mit den Bäumen und den Himmel mit den Wolken auf ihren Bildern ausmachen. Ja, der „Zauber“ der Natur, der auch ganz in unserer Nähe zu entdecken ist – beispielsweise an den beiden Handorfer Seen, wie Monika Wegners Bilder beweisen. Dieser „Zauber“, sagt sie, sei das „Wesentliche einer Landschaft“. Und bei ihr wird dieser „Zauber“ noch eingefasst in alten Holzrahmen, was dem ganzen eine besondere Atmosphäre verleiht.

Die für das Wochenende geplante gemeinsame Ausstellung der beiden Künstlerinnen in Ilsede muss Corona-bedingt ausfallen. Bis Samstag, 14. November, stellen Monika Wegner und Uta Hilker aus im „Kunstraum“ in Peine, Breite Straße 18 (Fußgängerzone).