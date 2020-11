Die Ausstellung im Kunstraum des Vereins „Kunst im Peiner Land“ geht in die neunte Woche – wiederum mit einem neuen Angebot. Diesmal teilen sich Britta Ahrens und Anne Christine Reetz den Kunstraum, der im einstigen Brillengeschäft Wichmann iin der Fußgängerzone entstanden ist.

Die beiden Künstlerinnen freuen sich auf „ihre“ Woche im Kunstraum in der Peiner Innenstadt. „Nun komme ich selber in den Genuss, in diesen schönen Räumen auszustellen“, sagt Britta Ahrens, Vorsitzende des Vereins, die das Alternativkonzept zu den „Offenen Ateliers“ auf den Weg gebracht hat. „Wir werden uns prima ergänzen, um diesen Ort in einen wahren Augenschmaus zu verwandeln.“

Auch Anne Christine Reetz ist gespannt auf die Woche. Die Alvesser Skulpteurin und Metallgestalterin freut sich auf spannende Unterhaltungen und Diskussionen rund um ihre Werke. Sie meint: „Britta Ahrens und ich sind ein eingespieltes Team, wir haben ja schon zusammen die „Andere Welt“ in der City-Galerie wunderbar hinbekommen.“

Die Künstlerinnen finden die Kombination von Skulptur und Malerei wunderbar, zumal sie beide gerne figürlich arbeiten. Für Anne Christine Reetz ist es ein sinnliches Vergnügen, Rundungen und weiche Formen aus dem harten Stein entstehen zu lassen. Sie sagt: „Als Metalldesignerin liebe ich auch die Natur und versuche mit meinen Arbeiten beides in Einklang zu bringen.“ Während die größtenteils gartentauglichen Skulpturen von Reetz meist schlicht weiß bleiben, sind Britta Ahrens` gemalte Figuren ausgesprochen farbenfroh. Natürlich sind Menschen nicht ihr alleiniges Thema, da guckt auch schon mal ein Schaf aus der Leinwand, es rollen wilde Wellen oder ruhige Landschaften lassen grüßen. Die Malerin sagt jedoch: „Ich erzähle Geschichten mit meinen Bildern und für mich erzählen Menschen nun mal die besseren Geschichten.“

Die Ausstellung ist von Montag, 16. November, bis Samstag, 21. November, im „Kunstraum Peine“, Breite Straße 18, zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr.