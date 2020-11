Kirchenkreis Peine gedenkt der Toten der Kriege

Am Volkstrauertag gab es zahlreiche Gottesdienste zum Gedenken an die Toten der Kriege Schmedenstedt. Wie in vielen anderen Gotteshäusern des evanagelisch-lutherischen Kirchenkreises Peine fand auch in Schmedenstedt ein Gedenken an die Toten durch Krieg und Gewalt statt. Bedingt durch die Coronakrise fand die Andacht aber nicht wie sonst üblich am Ehrenmal statt, sondern in der St.-Georg-Kirche.

Ortsbürgermeister Mario Hesse legt an der Gedenkstätte einen Kranz nieder Zuvor hatte Ortsbürgermeister Mario Hesse einen Kranz an der Gedenkstätte niedergelegt. „Volkstrauertag 2020, die Gedenkfeiern sind hier in Schmedenstedt und überall anders auch abgesagt. Mir persönlich fehlt da etwas. Es ist wichtig für uns, immer wieder an die Zeiten, zu erinnern, in denen unser Land erschüttert wurde. Gerade in diesem Jahr, in dem wir zum Beispiel auf Demos wie in Leipzig immer lautere Stimmen hören, die unsere demokratische Ordnung in Frage stellen und angreifen“, begrüßte Pastorin Katrin Deutsch. Pastorin Katrin Deutsch: Christen sollen Gesicht sagen, wenn etwas falsch läuft Mit einem Witz machte sie dann deutlich, dass Gottvertrauen sich nicht ins Negative verkehren darf. Sie erzählte von einem Pfarrer, der ins Moor fällt und sich aus Gottvertrauen weder von einem Wanderer, noch von einem Landwirt, noch von der Feuerwehr retten lässt und schließlich ertrinkt. Als er vor Gott steht, fragt dieser ihn, was er noch hätte tun sollen, als drei Leute schicken, die ihn hätten retten können. „Nur weil man auf Gott vertraut, soll man als Christ nicht alle seine Fähigkeiten abschalten. Jesus war einer, der gestritten und sich vor andere gestellt hat. Christen sollen Gesicht zeigen und sagen, wenn etwas falsch läuft. Wenn wir uns das nicht trauen, können wir beten. Wir können immer Haltung zeigen und in unserem Mikrokosmos etwas ändern, immer wieder sagen: Das ist falsch und uns für das Gute einsetzen“, bekräftigte die Pastorin. Volkstrauertag ist auch ohne Publikum ein Tag des Erinnerns Zum Abschluss des Gottesdienstes erinnerte Ortsbürgermeister Hesse daran, wofür der Volkstrauertag steht, und das auch in diesem Jahr, wo es keine Ehrung und Kranzniederlegung mit Publikum gibt. „Der Sinn des Tages ist, daran zu erinnern, welches Leid Verfolgung und Krieg den Menschen gebracht hat und immer noch bringt. So ein Krieg darf nie wieder passieren. Wir müssen für Demokratie und Frieden einstehen und beides verteidigen. Das müssen wir auch unseren Kindern und Enkeln mit auf den Weg geben“, schloss Hesse.