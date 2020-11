Zwölf Jahre ist das her: 2008 wurde eine neue Weihnachtsbeleuchtung in Peine installiert. Die Kosten übernahmen die Stadtwerke Peine nebst Auf- und Abbau, Einlagerung der Laternenelemente sowie Reparaturen.

Weihnachtsbeleuchtung 2.0 – Das „Wir“ ist die Stärke in Peine

Zuletzt blieb es an vielen Stellen dunkel, denn die Lichterketten in den Bäumen sind teils defekt und nicht mehr zu reparieren. Kurzum: Eine Runderneuerung der Peiner Weihnachtsbeleuchtung ist fällig geworden. Deshalb haben sich die Stadtwerke Peine, die Stadt Peine , die Kaufmannsgilde zu Peine und das Peine-Marketing als Kooperationspartner zusammengefunden, um eine Lösung zur Finanzierung neuer Elemente zu ermöglichen. Ergänzend wurden zur Finanzierung „Lichtpaten“ gewonnen, so dass nun zahlreiche Laternen neue Motiv-Aufsätzen erhalten können, wie das Stadtmarketing mitteilte.

Eine Besonderheit: In den großen Platanen vor der Jakobi-Kirche in der Mitte der Fußgängerzone werden künftig große strahlende Kugeln leuchten.

Partner teilen sich die Aufgaben in Peine

Aus den Reihen der Organisationspartner kommen neben der finanziellen Unterstützung auch viele helfende Hände und Know-how. So wird die Kaufmannsgilde zu Peine den Transport übernehmen und den Auf- und Abbau der neuen Elemente unterstützen. Die Stadtwerke bleiben Betreiber und die Stadt Peine übernimmt weiter die Stromkosten. Das Stadtmarketing wiederum organisiert die Öffentlichkeitsarbeit, fungiert als Schnittstelle zwischen den Akteuren und sorgt dafür, dass zusätzliche Sponsoren als „Lichtpaten“ dabei sind.

Sie vertreten die Sponsoren der Peiner Weihnachtsbeleuchtung (von links): Rainer Pannke (Sparkasse Hildesheim Goslar Peine), Sven Gottschalk (Peiner Heimstätte), Sören Stolte (Kreiskurier Peine), Klaus Saemann (Bürgermeister der Stadt Peine), Ralf Schürmann (Stadtwerke Peine), Harald Stolte (PeineMarketing), Ole Siegel (Kaufmannsgilde Peine) (rechts auf dem Gerüst), Jens Bischoff (Wohnungsbaugesellschaft Salzgitter) und Stefan Honrath (Volksbank BraWo). Foto: Peine-Marketing

Sponsoren springen als Lichtpaten in Peine ein

„Lichtpaten“ sind aktuell: die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine , die Volksbank BraWo , die Wohnbau Salzgitter , der Kreiskurier und die Peiner Heimstätte . „Dank ihrer großzügigen Unterstützung und der Zusammenarbeit der Kooperationspartner ist für die nächsten Jahre sichergestellt, dass es zur Weihnachtszeit in Peine stimmungsvoll leuchtet“, so das Peine-Marketing. Jede Laterne soll eine kleine Info-Tafel erhalten, die über die jeweiligen Unterstützer Auskunft gibt. Die Installation der Elemente hat am Dienstag begonnen.