Corona-Fall nun auch im Vechelder Awo-Pflegeheim

Das Corona-Virus breitet sich in der Ortschaft Vechelde aus: Auch im Wohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Sophientaler Straße ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden – das berichtet Awo-Verbandssekretär Falk Hensel: „Bei den anderen Bewohnern und den Mitarbeitenden des Wohnbereichs werden Corona-Tests vorgenommen.“ Die Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. Für die gesamte Einrichtung gilt bis auf Weiteres ein Besuchsverbot , der betreffende Wohnbereich befindet sich in Quarantäne ausgesprochen.

Unterdessen ist im CMS Pflegewohnstift an Peiner Straße in Vechelde ein vierter Corona-Fall aufgetreten: „Eine Mitarbeiterin ist positiv getestet worden“, berichtet Landkreissprecher Fabian Laaß. Die Frau befindet sich zu Hause in Quarantäne. Bereits erkrankt sind zudem drei Bewohner der Demenzabteilung des Heims: Eine Frau (milder Verlauf) wohne weiterhin in der Einrichtung; zwei Männer befänden sich im Peiner Klinikum – einer von ihnen bleibe mit „stabilem Zustand“ dort, einer könne von dort wohl wieder zurück ins Heim. Auch für das CMS Pflegewohnstift gilt bis auf Weiteres ein Besuchsverbot und teilweise eine Quarantäne .

Kreisweit weitere 40 Neuinfizierte am Freitagabend

Gegenüber Donnerstagabend ist die Anzahl der Corona-Infizierten kreisweit bis Freitagabend um 40 auf 1055 gestiegen – das berichtet Laaß: Diese Personen befinden sich in Quarantäne. Laut Landesgesundheitsamt ging die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis von 135,8 (Donnerstag) auf 125,4 (Freitag) zurück. Im Corona-Testzentrum in Peine hat es Laaß zufolge am Freitag 60 Abstriche gegeben: Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen stehen noch aus.