Fahrrad-Club lehnt Vorschlag zur Celler Straße in Peine ab

In seinem Fazit wird der „ Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club “ (ADFC) im Kreisverband Peine sehr deutlich: Eine „indiskutable Gefahrenlage für Fahrradfahrer“ sieht der Verband auf der gesamten Celler Straße (Bundesstraße 444) in Peine – daran müsse sich unbedingt etwas ändern. Allerdings lehnt der ADFC den von einem Ingenieurbüro vorgestellten Gestaltungsentwurf für die Straße ab – gleiches hat bereits der Peiner Stadtplanungsausschuss getan. Im Einzelnen begründet der Verband seine Ablehnung so:

• „Der Planungsraum des Entwurfs ist eingegrenzt auf die Celler Straße von der Sundernstraße bis zum Schwarzen Weg. Wie die Polizei Peine richtig feststellt, fehlt die notwendige Anbindung der Radverkehrsanlage an den Schwarzen Weg Richtung Norden. Im Süden ist der Planungsraum für den Kraftfahrzeugverkehr unserer Ansicht nach bis über die Anbindung der Werderstraße hinaus auszuwählen. Auch sollten die einmündenden Straßen und deren Erschließungswert Berücksichtigung finden und verkehrssteuernde Zufahrtsregelungen erhalten.

„Ein Radfahrstreifen von 1,75 Metern auf der Fahrbahn ist annehmbar“

• Der Gestaltungsvorschlag sieht eine Breite der Radfahrstreifen von 1,75 Metern vor (abgetrennt von der Fahrbahn mit durchgezogenem Breitstrich): Dieser Vorschlag ist in Anbetracht des Straßenraums annehmbar . Es gibt in Peine weitaus schmalere Radverkehrswege, weshalb viele Radwege nicht benutzungspflichtig sind (etwa Werderstraße, Silberkamp, Kantstraße, Schwarzer Weg, Schäferstraße, Teilstrecken von Fuhsering, Sundernstraße und Woltorferstraße). Radfahrstreifen hingegen sind benutzungspflichtig .

• In Richtung Süden ist die Celler Straße an den Kreuzungen Schwarzer Weg und Duttenstetter Straße geradeaus einzügig, hier würde sich durch den Entwurf nichts für den fließenden Geradeausverkehr ändern. Weiter bis zur Sundernstraße würde der Verkehr bei dem Entwurf sehr stark beeinträchtigt, die Rückstauszenarien in den Stellungnahmen von Polizei und Behörden sind absolut korrekt beschrieben und machen den Entwurf als nicht umsetzbar wertlos. Daher muss die Zweizügigkeit von der Duttenstedter Straße Richtung Süden weitestgehend beibehalten werden. Deshalb ist eine Einspurigkeit Richtung Norden von der Sundernstraße an notwendig, was eine Erweiterung des Planungsraums bis vor die Einmündung der Werderstraße beinhaltet. Schon in dem Bereich der Westumgehung Richtung Norden sollte auf der Höhe der Auffahrt Fuhsering eine entsprechende Verkehrsführung erfolgen. Somit wäre auch ein chaotisches Aufstauen des Verkehrs innerhalb der Celler Straße, wie beim Entwurf programmiert (etwa auf Höhe Grundstückseinfahrt Matten Massel), nicht mehr möglich. Ein Linksabbiegeverbot oder eine Einbahnstraßenregelung in die Speestraße und den Kornbergweg würde den Verkehrsfluss zusätzlich entspannen.

„Querungshilfen und große Sperrflächen zwischen den Fahrbahnen sind unnötig“

• Es besteht keine Notwendigkeit für die vorgeschlagenen Querungshilfen und mehrfachen großen Sperrflächen zwischen den Fahrbahnen, sie beeinträchtigen nur den Verkehrsfluss . Fußgänger und Radfahrer sollen weiterhin die gewohnten Lichtsignalanlagen (Ampeln) nutzen. Der Radfahrstreifen Richtung Norden vor der Einmündung Duttenstedter Straße ist nicht parallel mit der Geradeausspur zu führen. Dort wäre bei der zu erwartenden Geschwindigkeit der rechtsabbiegenden Kraftfahrzeuge ein extremes Unfallrisiko mit hohen körperlichen Schäden für Radfahrer wahrscheinlich. Der Fahrradstreifen ist am Fußweg zu führen und mit einer Aufstellfläche für geradeausfahrende Fahrradfahrer an der Einmündung Duttenstedter Straße zu planen, alternativ können die Fahrradfahrer die Ampelquerungsfurt nutzen. Hier werden dann erst die abbiegenden Kraftfahrzeuge bei niedriger Geschwindigkeit und Sensibilität auch für die kreuzenden Fußgänger langsam kreuzen.

• Es gibt je Fahrtrichtung eine Bushaltestelle mit niedriger Zahl an Anfahrten und Linienfrequenz, daher sind Halte auch auf Fahrradstreifen möglich. Wir sprechen hier von nur drei Halten pro Stunde. Rechtsabbiegeunfälle mit Lastkraftwagen sind in Richtung Süden nicht zu erwarten, da keine nennenswerten Straßen einmünden. Richtung Norden ist die Duttenstedter Straße zu beachten, eine Gefahrenlage für Radfahrer besteht dort aber auch heute schon. Das Nachtfahrverbot für LKW lässt die Celler Straße nachts zur „ Rennstrecke “ für PKW werden, eine Dreizügigkeit würde entschleunigen.

„Ein dreispuriger Ausbau ist möglich, muss aber anders geschehen“

Insgesamt gesehen lehnt der ,Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club’ den vom Ingenieurbüro vorgeschlagenen dreispurigen Ausbau der Celler Straße (zurzeit vier Spuren) ab, da die Rückstauszenarien alle Verkehrsteilnehmer gefährden. Allerdings ist ein dreispuriger Ausbau mit Radfahrstreifen möglich. Es sollten zeitnah weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die eine Einbindung der Anlieger der Celler Straße, der angrenzenden Wohnquartiere, der dortigen Gewerbetreibenden und Praxen und deren Kunden und Patienten beinhalten. Bürgermeisters Klaus Saemann sollte vielleicht die Bürger befragen. Das Ziel muss eine Entspannung der Verkehrssituation und somit Steigerung der Lebensqualität für alle Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer sein.“