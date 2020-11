Peiner Grundschüler lernen: Konflikte lösen ohne Gewalt

Ein respektvoller Umgang untereinander – er muss früh gelernt werden. Und so hat bei der Grundschule Schmedenstedt/Woltorf wieder ein ein besonderes Verhaltenscoaching auf dem Stundenplan gestanden: Der Verein „Respect“ bringt den Mädchen und Jungen in der Schmedenstedter Turnhalle ein wertschätzendes Miteinander bei – gefördert mit einer Spende der Stiftung Sparda-Bank Hannover.

Erschreckend: „Bundesweit beklagen sich knapp 30 Prozent aller Schüler, in der Grundschule „regelmäßig gehänselt , absichtlich gehauen oder ausgegrenzt zu werden“, berichtet „Respect“-Geschäftsführer Jan Lindert aus Köln von einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem vergangenen Jahr. Um dem entgegenzuwirken, sollten Kinder „früh und altersangemessen sozial-emotionale Kompetenzen entwickeln“ – genau das tut „Respect“.

„Grundschüler lernen, achtsam mit sich und anderen umzugehen“

„Dabei lernen Grundschüler, spielerisch und mit viel Spaß und Bewegung achtsam mit sich und anderen umzugehen sowie eigene Gefühle wahrzunehmen und zu vertrauen “, beschreibt Lindert: „Ziel ist es, anderen respektvoll zu begegnen und Konflikte ohne körperliche Gewalt zu lösen.“ Damit werde der Zusammenhalt aller Kinder im Klassenverband gestärkt und die Atmosphäre auf dem Pausenhof verbessert.

In der Grundschule Schmedenstedt/Woltorf hat „Respect“-Coach Abou Cham bei seinem erneuten Besuch das Programms zum sozial-emotionalen Lernen aufgefrischt: „In bewegungsreichen Unterrichtseinheiten erleben die Grundschüler wieder zusammen mit ihren Klassenlehrern jede Menge Spiele zur Förderung ihrer Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit .“ Neben allen Kindern wird auch das gesamte Kollegium in die Schulung miteinbezogen. So kann man gemeinsam sowie einheitlich präventiv und intervenierend bei Gewalt und Mobbing wirksam werden.

„Bildung ist der beste Weg, sozialem Ungleichgewicht zu begegnen“

Die Stiftung Sparda-Bank fördert das „Respect“-Programm in der Grundschule Schmedenstedt/Woltorf zum wiederholten Mal. „ Bildung ist der beste Weg, sozialem Ungleichgewicht zu begegnen, die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft zu stärken und die individuellen Chancen auf ein erfülltes Leben zu verbessern. Darum ist es uns wichtig, in unseren Bildungsinstitutionen eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der Lernen Freude bereitet und Leistung möglich wird. Das Konzept von „Respect“ hat uns überzeugt, und daher unterstützen wir diese Initiative gerne“, erklärt Stiftungsmanagerin Tonja Willers.